«Un ami ukrainien vivant à Kiev vient de m'informer via Instagram que des soldats russes entrent dans les maisons des civils à Boutcha, en périphérie de la ville, et abattent tous ceux qu'ils y trouvent. Des milliers d'innocents sont pris au piège dans la ville et n'ont plus d'issue.»

Vue aérienne de Boutcha: on y voit l'église et une fosse commune présumée.

Vue aérienne de Boutcha: on y voit l'église et une fosse commune présumée. image: keystone

Les Balkany accusés d'avoir usé (et abusé) d'un photomontage sexuel

Ils sont de retour! Le couple le plus redoutable de la politique française, déjà condamné à maintes reprises, est soupçonné d'avoir diffusé des images d'ordre sexuel d'un de leurs opposants politiques... pour s'en débarrasser.

Nouvelle frasque au tableau de Patrick et Isabelle Balkany. Déjà lourdement condamnés pour «fraude fiscale» et «blanchiment», l'ex-maire de Levallois-Perret et son ancienne adjointe s'apprêtent à comparaître pour une autre entorse à la loi, a révélé BFMTV mardi. Et pas n'importe laquelle... Cette fois-ci, pour «utilisation d’un document portant sur des images à caractère sexuel et obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui». Rien que ça.