Marioupol contrôlée «avec succès»: le point à la mi-journée

Interrogé par l'AFP, le CICR a «fermement rejeté ces fausses accusations» en assurant une nouvelle fois ne pas «effectuer d'évacuations forcées» et en rappelant que l'organisation avait «facilité le passage volontaire de civils et de blessés en toute sécurité vers d'autres villes ukrainiennes».

Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez et son homologue danoise Mette Frederiksen, sont arrivés jeudi matin à Kiev où ils doivent tous deux rencontrer le président Zelensky. Sanchez souhaite lui transmettre «l'engagement sans faille, clair de l'Union européenne» et de l'Espagne «pour la paix».

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que «toute la responsabilité de la situation humanitaire difficile» à Marioupol revenait aux forces ukrainiennes qui utiliseraient des civils comme «bouclier humain» et refusent d'emprunter les couloirs humanitaires ouverts par l'armée russe. L'armée séparatiste de Donetsk, elle, a affirmé qu'un quartier situé près de l'usine Azovstal avait été évacué mercredi via des couloirs humanitaires.

Plus de 20 000 personnes seraient mortes à Marioupol, selon les autorités locales. Les combats, mais aussi l'absence de nourriture, d'eau et d'électricité, en serait la cause. Toutefois, quatre bus ont réussi à évacuer des civils de Marioupol, a indiqué jeudi la vice-première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré avoir pris le contrôle de Marioupol avec «succès» jeudi. Selon Zelensky, en plus de quelque 2000 militaires ukrainiens, «environ un millier de civils, femmes et enfants» et «des centaines de blessés» se sont aussi réfugiés dans l'usine Azovstal.

Les sondages, c'est super. On pose une série de questions, on impose une poignée de réponses et paf: les résultats sont plus divertissants qu'un débat de l'entre-deux-tours. Avant la confrontation de mercredi soir, on vous a jaugé. Et vous avez jugé. Place aux conclusions.

La journée de mercredi a été nourrie en stéréo: une guerre en Ukraine, un duel en France. Maigre butin. Alors, histoire de chauffer vos rétines et vos tympans, nous vous avions concocté un modeste sondage sur la confrontation entre Emmanuel Macron et Marin Le Pen. Des questions affreusement simples, comme «à quoi ça sert un débat,» «qui va gagner la bataille», tout ça. Bien sûr, pour ne pas risquer le ronflement à la deuxième question, il a fallu saupoudrer le tout de quelques sottises. (Ta mère, Mélenchon et des merguez ont donc naturellement fait leur apparition.)