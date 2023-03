Les premiers chars occidentaux débarquent en Ukraine

Le ministre de la Défense ukrainien, au milieu, pose devant les nouveaux véhicules occidentaux. image: twitter

Les chars occidentaux débarquent en Ukraine: l'offensive se prépare

Les nombreux blindés promis en janvier par les Occidentaux commencent à arriver en Ukraine: une trentaine de Leopard, ainsi que des Challenger anglais et des AMX-30 français, ont rejoint le théâtre des opérations ces derniers jours. Des éléments fondamentaux pour la nouvelle offensive de Kiev.

Plus de «International»

«Les meilleurs véhicules pour les meilleurs soldats. En avant!». C'est avec cette phrase que les autorités ukrainiennes ont annoncé, sur Twitter, lundi, l'arrivée de plusieurs véhicules blindés occidentaux sur le sol national.

Sur l'image partagée pour l'occasion, on peut notamment voir des véhicules blindés Stryker et Cougar, livrés par les Etats-Unis, ainsi qu'un Marder allemand et un char d'assaut Challenger 2, envoyé par le Royaume-Uni. On ignore combien d'exemplaires sont déjà arrivés en Ukraine. Au total, les alliés occidentaux avaient promis 90 Stryker, 37 Cougar, 40 Marder et 14 Challenger 2.

«Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de diriger une nouvelle unité blindée», a commenté le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, se référant aux dernières livraisons occidentales.

«Il y a un an encore, personne n'aurait pu penser que le soutien de nos alliés serait aussi puissant» Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense

Reznikov dans un Challenger 2. image: twitter

Les premiers Leopard 2 sont là

Le jour suivant, Berlin annonçait que 18 chars Leopard 2A6 venaient également d'arriver en Ukraine. «Promis - livré», a tweeté, mardi, le ministère allemand de la Défense. «Comme promis, nos chars sont arrivés à temps entre les mains de nos amis ukrainiens. Vous pouvez compter sur nous!», a commenté le ministre de la Défense Boris Pistorius.

Les 18 Leopard allemands s'ajoutent à trois exemplaires livrés par le Portugal un jour auparavant et à 14 autres tanks de ce type envoyés par la Pologne en début de mois.

Ensemble, ces 35 Leopard peuvent constituer un bataillon mécanisé ukrainien, habituellement formé par 31 tanks, explique le site spécialisé The Drive. Ils font partie de la première tranche des 150 chars de ce type promis à l'Ukraine par des pays de l'Otan et des alliés comme la Suède.

Sans compter que d'autres attendent pas loin: quatre Leopard canadiens ont récemment atterri en Pologne, et six autres exemplaires sont attendus en provenance d’Espagne dans les prochaines semaines.

Il faudra attendre pour les Abrams

Les blindés arrivés ces derniers jours vont rejoindre les AMX-30 français, dont la livraison avait été annoncée début janvier par les autorités françaises. Ces véhicules de reconnaissance ont été livrés il y a deux semaines, avait annoncé le 15 mars dernier le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. «Certains sont déjà partis sur une ligne de front», avait-il précisé sans donner plus de précisions.

La situation change pour les 31 chars américains Abrams que Washington avait promis fin janvier. Même si des efforts sont faits pour en accélérer la livraison, ils ne devraient pas arriver en Ukraine avant l'automne au plus tôt, a fait savoir le Pentagone.

L'offensive se prépare

Ces véhicules arrivent pile au bon moment: la grande offensive de printemps anticipée à plusieurs reprises par les autorités ukrainiennes et de nombreux observateurs serait désormais dans «une phase de préparation active», rapporte mercredi le Monde.

Les chars et les blindés occidentaux devraient permettre à l'armée ukrainienne de constituer de nouvelles brigades mécanisées, élément essentiel pour lancer une manoeuvre de grande envergure, note encore le journal français. D'autant plus que les Russes fortifient leurs positions défensives depuis des mois.

La formation des équipages ukrainiens destinés à utiliser ces chars bat également son plein. Le ministère de la défense britannique assurait lundi qu’il n’a fallu qu’un mois à ses instructeurs pour former les soldats de Kiev à l’utilisation des Challenger. Ces dernières semaines, 55 Ukrainiens ont été formés en Espagne à l'usage des chars de combat Leopard. (asi)