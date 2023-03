Un dépôt de pétrole touché par une frappe ukrainienne, en mai 2022. Image: sda

La guerre en Ukraine fait une «victime silencieuse»

A côté du drame humain qu'elle génère, la guerre en Ukraine est également en train de ravager l'environnement. Tirs et explosions libèrent des substances toxiques, provoquent des incendies et tuent des animaux. Une année après le début de l'invasion, l'impact est énorme.

Plus de «International»

Peu après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les Nations unies tiraient déjà la sonnette d'alarme: le conflit risquait d'avoir des conséquences désastreuses sur l'environnement. Une année plus tard, les choses ne se sont pas arrangées, bien au contraire. La guerre a causé des «dommages environnementaux considérables», affirmait l'ONU la semaine passée. Son héritage est «toxique».

👉 Suivez l'évolution de la guerre en Ukraine 👈

A côté de l'immense drame humain qu'il a provoqué - plus de 100 000 soldats et 8000 civils tués, des millions de réfugiés et des centaines de crimes contre l'humanité recensés - le conflit a également ravagé la nature. «L'environnement souffre de chaque frappe, tir de missile ou bombardement», illustre le chercheur Nickolai Denisov.

«Il est une victime silencieuse de la guerre»

Denisov est le directeur adjoint de l'organisation à but non lucratif «Zoï environment network», basée à Genève et dont l'un des buts est justement de documenter l'impact de la guerre sur l'environnement.

Le constat, après une année de combats sans interruption, est accablant: quelque 1200 incidents entraînant des cas de pollution potentielle de l'air, de l'eau et du sol et de dégradation des écosystèmes ont déjà été recensés par Zoï. Et le nombre réel est probablement plus élevé, prévient Denisov. 26 infrastructures critiques, dont des centrales nucléaires, ont été endommagées rien que pendant le mois de janvier 2023.

Soufre, produits chimiques et incendies

Des données exhaustives n'existent pas encore, mais une chose est sûre: la guerre affecte l'environnement sur plusieurs niveaux, souvent interconnectés. A commencer par les combats eux-mêmes. «Lorsque des munitions atterrissent sur la terre, dans les forêts ou dans les rivières, elles endommagent les écosystèmes», explique Nickolai Denisov.

«Chaque tir libère du soufre provenant de la poudre à canon. Lorsqu'il réagit avec l'eau présente dans l'environnement, que ce soit sous forme de pluie, brouillard ou rosée, de l'acide sulfurique se forme» Nickolai Denisov

Les composés chimiques disséminés par les explosions, dont par exemple les oxydes de soufre et d’azote, peuvent provoquer des pluies acides, nocives pour les humains, les animaux et la végétation, alerte Greenpeace.

Les forêts sont souvent le théâtre de combats en Ukraine. Et chaque fois qu'un obus atterrit, il endommage les écosystèmes. Image: sda

Sans compter que, parfois, l'environnement est utilisé comme une arme. «Nous avons observé plusieurs cas d'inondation intentionnelle pour empêcher le mouvement des troupes», explique le chercheur.

«D'autres fois, les arbres sont coupés afin de priver l'ennemi de couverture»

Pour ne rien arranger, environ 40% des zones protégées d'Ukraine sont ou étaient situées à moins de 20 kilomètres de la ligne de front, poursuit Nickolai Denisov. Plus d’un million d’hectares de réserve naturelle ont été touchés, selon les autorités ukrainiennes.

Et puis il y a les effets collatéraux. Le directeur adjoint de Zoï évoque les feux de forêt, dont le nombre a grimpé dans les zones qui ont connu la guerre.

On vous en parlait ici 👇 Les incendies, l'autre fléau qui ravage l'Ukraine à cause de la guerre de Alberto Silini

Les incendies et les frappes sur des structures industrielles ou militaires peuvent libérer de dangereuses substances chimiques dans l'environnement, d'autant plus que l'Ukraine est un pays fortement industrialisé. Gaz toxiques, particules fines et métaux lourds se répandent ainsi dans la nature et les zones habitées. Environ 60% des incidents recensés au niveau des installations industrielles sont des impacts directs, déclare Nickolai Denisov.

«Mais même lorsque l'impact n'est pas direct, les conséquences peuvent être désastreuses pour l'environnement», avance-t-il, en évoquant en guise d'exemple l'inondation des mines de charbon du Donbass, en 2014:

«Suite aux coupures de courant dues aux bombardements, les pompes à eau ont cessé de fonctionner. L'eau des mines, polluée par une quantité importante de sel, de minéraux et de métaux lourds, est remontée et a atteint les eaux souterraines, les eaux de surface et probablement la mer d'Azov». Nickolai Denisov

Ce qui reste après une frappe russe à Kalynivka, octobre 2022. Image: sda

Dauphins morts et oiseaux désorientés

Les premières victimes de la disruption des écosystèmes sont les animaux. «Ils souffrent énormément», déplore Nickolai Denisov.

«Beaucoup d'entre eux sont tués ou blessés, d'autres explosent sur les mines, et il y a également beaucoup d'incendies»

La pollution sonore provoquée par les activités militaires de la marine russe aurait par exemple tué des milliers de dauphins en mer Noire. Plusieurs scientifiques ont constaté une augmentation «extraordinaire» des échouages de ces mammifères en Turquie.

Les animaux «souffrent énormément», déplore Nickolai Denisov. Image: sda

Autre conséquence de la guerre: les voies de migration sont bousculées. «Les côtes de la mer d'Azov et de la mer Noire sont des zones importantes pour la migration mondiale des oiseaux, qui sont désorientés par les combats», explique Nickolai Denisov.

«Même le delta du Danube, qui est éloigné des zones de conflit, est touché: le nombre de pélicans y est plus faible que les années précédentes» Nickolai Denisov

«Pollution délétère»

Les problèmes à résoudre sont innombrables, d'autant plus que la guerre ne donne aucun signal d'accalmie. Mais les dégâts environnementaux ne vont pas disparaître avec la fin des combats. Plus de 300 millions de mètres carrés de terres ukrainiennes ont déjà été pollués, avançait récemment le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW). Ce qui est «délétère pour les animaux et les personnes, et le restera longtemps après la fin de la guerre».

Avant la guerre, l'Ukraine fournissait environ 10% du blé mondial. Le pays possède également une ressource très rare et précieuse, la terre noire, particulièrement fertile. «Cette guerre est en train de la détruire», prévient Nickolai Denisov.

«Cela ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais toute l'Europe» Nickolai Denisov

«L'environnement concerne les gens», résumait fin février Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). «Il s'agit des moyens de subsistance, de la santé publique, de la pureté de l'air et de l'eau, et des systèmes alimentaires de base. Il s'agit d'un avenir sûr pour les Ukrainiens et leurs voisins».