Voici à quoi devrait ressembler un jour la station de vacances avec remontées mécaniques et toutes les commodités. okko

L'Ukraine construit un méga complexe touristique à 1 milliard

La guerre en Ukraine est toujours en cours. Mais les entreprises ukrainiennes investissent déjà des millions pour l'avenir.

En pleine guerre, la construction d'une nouvelle station a commencé en Ukraine - à la frontière avec l'UE:

«La construction du premier complexe hôtelier est une étape stratégiquement importante dans la mise en oeuvre d'un lieu de repos international ouvert toute l'année.» Bisnes, citant le chef du groupe Okko, Vassyl Danyljak.

Des experts autrichiens soutiennent ce projet dans les Carpates occidentales. Au cours des 15 prochaines années, 25 hôtels avec plus de 5500 chambres devraient voir le jour. En comptant les remontées mécaniques et les pistes, le projet devrait couvrir une superficie totale de 1200 hectares. Les pistes de ski devraient atteindre une longueur totale de 41 kilomètres. Il est également prévu de construire une télécabine de 2,8 kilomètres de long, la plus longue d'Ukraine.

Le projet devrait créer 25 000 emplois

Dans un communiqué précédent, l'entreprise avait indiqué que le coût total du projet s'élevait à l'équivalent de 1,37 milliard de francs suisses. L'entreprise en financerait un tiers par ses propres moyens et par des crédits, le reste devant être acquis auprès d'investisseurs. Selon leur volonté, le nouveau complexe de loisirs sera construit près du village de Volosjanka dans la région de Lviv, à 50 kilomètres à peine de la frontière polonaise. Dans cette région, les montagnes atteignent une altitude d'un peu plus de 1200 mètres.

Le groupe Okko a commencé la construction des premiers hôtels du GORO Mountain Resort. Image: okko

Le projet devrait également permettre de créer quelque 25 000 emplois:

«Il ne sera pas seulement un aimant pour les touristes ukrainiens et étrangers, mais aussi pour les investisseurs, car il contribuera au développement des infrastructures dans la région. Les entrepreneurs ouvriront de nouveaux établissements de restauration, des magasins, des services et d'autres installations touristiques dans la commune de Slavské.» Vassyl Danyljak, le chef du groupe Okko.

Avec l'aide massive de l'Occident, l'Ukraine se défend depuis près de trois ans contre la Russie. Dans la région des Carpates, les attaques de missiles et de drones russes ont été rares jusqu'à présent.

L'achèvement de la première phase de construction du complexe est prévu pour les années 2028 à 2029. Pour le groupe Okko, il s'agit d'un investissement à long terme qui, selon Danyljak, ne sera amorti que dans une quinzaine d'années. Les investisseurs espèrent des premiers retours financiers d'ici 7 à 12 ans. (dom)

Traduit et adapté par Chiara Lecca