«L'UE doit se préparer à accueillir l'Ukraine»

Volodymyr Zelensky et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Kiev, début mai. Keystone

Alors que la fragilité du Kremlin est considérée comme dangereuse par de nombreux chefs d'Etats européens, le gouvernement ukrainien veut que l'UE joigne le geste à la parole, avec plus de soutien militaire et financier, mais avant tout une adhésion le plus rapidement possible.

Les dirigeants européens réunis en sommet se sont inquiétés jeudi des risques induits par un Vladimir Poutine affaibli après la rébellion qui a déstabilisé le pouvoir russe. Ils ont réitéré leur soutien à long terme à l'Ukraine.

«Jusqu'à présent, nous considérions la Russie comme une menace pour sa force déployée en Ukraine. Aujourd'hui, nous devons considérer la Russie comme un risque en raison de son instabilité interne»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame l'ouverture des négociations d'adhésion de son pays, dès la fin de l'année 2023. Cette décision requiert l'approbation unanime des 27 Etats membres.

Engagement sur la durée

L'UE a martelé son engagement sur la durée au côté de Kiev:

«Il est important que nous doublions le soutien à l'Ukraine, pour la capacité militaire et l'aide financière» Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

La dirigeante a proposé le 20 juin aux Etats membres d'approuver un paquet d'aide de 50 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine jusqu'en 2027, dans le cadre d'une rallonge de son budget pluriannuel.

«Tenir longtemps»

Le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement européens est «l'occasion de nous mettre d'accord sur la manière dont nous allons continuer à organiser ensemble notre soutien à l'Ukraine», a souligné le chancelier allemand Olaf Scholz:

«Nous devons nous préparer à ce que cela dure longtemps»

Le secrétaire général de l'Otan, le Norvégien Jens Stoltenberg, invité du sommet, a également plaidé pour une aide durable en direction de Kiev:

«Il faut continuer à soutenir l'Ukraine pour qu'elle reste un pays souverain et indépendant, sinon les débats sur l'adhésion n'auront plus lieu d'être»

Kiev veut de la clarté

Kiev a réclamé jeudi de la clarté concernant la perspective de rejoindre l'Otan après la guerre:

«L'Ukraine continue de travailler activement avec tous les alliés de l'Otan pour les convaincre que le moment est venu pour de la clarté sur (son) adhésion à l'Alliance» Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba

Mercredi, Volodymyr Zelensky avait réclamé que l'Otan s'engage sur des éléments «concrets» lors de son sommet prévu les 11 et 12 juillet prochains à Vilnius (Lituanie).

L'Union européenne, de son côté, doit se préparer à cette adhésion et aborder le sujet sensible des réformes à mener pour être en mesure d'intégrer ce pays, géant agricole, a averti le président du Conseil européen, Charles Michel:

«Le débat sera difficile. Mais nous ne devons pas attendre le dernier moment si, en décembre, le rapport de la Commission européenne recommande d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine.»

En juin 2022, l'UE a accordé au gouvernement ukrainien le statut de candidat à l'adhésion dans un geste hautement symbolique à la suite de l'invasion du pays par la Russie. Neuf autres pays, dont la Serbie, le Kosovo, la Moldavie et la Turquie, frappent à la porte de la Commission. L'élargissement sera au coeur des discussions lors des prochains sommets européens de Grenade en Espagne et de Bruxelles à la fin de l'année. (ats/jch)