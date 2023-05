La Russie serait en mesure de brouiller électroniquement le contact avec les satellites. (source: imago)/ image prétexte

Moscou a trouvé la parade face à l'arme fatale de Kiev

La Russie utiliserait des brouilleurs pour réduire la précision des lanceurs de missiles multiples Himars. Le système GPS semble être le point faible.

Un article de

Thomas Wanhoff

Le système de missiles américain Himars est considéré comme l'une des principales armes de l'Ukraine. Mais il y aurait désormais des problèmes de précision de tir. La raison n'est pas à chercher du côté de l'arme, mais des brouilleurs GPS russes. Selon la chaîne américaine CNN, ils seraient de plus en plus souvent utilisés par les troupes de Moscou.

Les missiles Himars sont guidés vers leur cible par un système GPS. Apparemment, la Russie est en mesure de brouiller le contact avec les satellites. Plusieurs sources américaines, ukrainiennes et britanniques en auraient fait part à CNN. «C'est comme un jeu du chat et de la souris», explique un spécialiste. L'Occident essaie constamment d'améliorer le logiciel des systèmes Himars. De son côté, la Russie cherche et trouve de nouveaux moyens d'influencer la précision des missiles. L'ancien général de brigade Steven Anderson souligne:

«C'est une chose de savoir où se trouvent les Russes. C'en est une autre de les déloger»

Les soldats témoignent

D'après CNN, des soldats ukrainiens sur le front auraient signalé des problèmes à plusieurs reprises. Un pilote de drone dans l'est du pays a qualifié les ratés de «considérables». Un autre dans la région de Kherson a déclaré que l'efficacité avait dramatiquement diminué - mais que les missiles étaient tout de même nécessaires.

Jusqu'à présent, l'armée ukrainienne a reçu 18 systèmes Himars des Etats-Unis, et 20 autres devraient suivre. Dix autres lance-roquettes multiples ont été livrés par les pays de l'Otan. Parmi eux se trouvent également trois systèmes Mars-II allemands.

Des documents récemment divulgués indiquent que les Etats-Unis tenteraient d'aider l'Ukraine à repérer et à détruire les brouilleurs russes. Il s'agit d'une priorité absolue, selon CNN.

D'autres armes concernées

Les brouilleurs de GPS pourraient aussi affecter d'autres armes basées sur les satellites de navigation. Il s'agit notamment des munitions Excalibur tirées par des obusiers. Celles-ci peuvent aussi être guidées vers leur cible via le GPS.

Un employé du Pentagone a confié à CNN que l'Ukraine tirait environ 18 missiles par jour depuis des véhicules Himars. Il n'a toutefois pas voulu s'exprimer sur les brouilleurs. L'entreprise américaine Lockheed Martin, fabricant de l'engin, s'est abstenu de tout commentaire.

Jusqu'à six missiles peuvent être tirés simultanément et rapidement avec un système Himars. Les munitions livrées à l'Ukraine peuvent parcourir au maximum 80 kilomètres. La précision de tir serait de trois mètres. Selon les recherches de CNN, l'armée ukrainienne a déjà tiré 9000 missiles avec ces systèmes.

(Traduit et adapté par Pauline Langel)