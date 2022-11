Il y a presque neuf mois, plus de 100 000 soldats russes ont envahi l'Ukraine. image: IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy/imago-images-bilder

«Dites-nous combien de Russes sont morts!» Ce père de soldat est furieux

Les services secrets ukrainiens affirment avoir intercepté une conversation téléphonique entre un père russe et son fils en service. Il montre la colère des gens face à la propagande russe.

Jule Damaske / t-online

Les services secrets ukrainiens ont indiqué avoir intercepté un appel entre un soldat russe et son père. Dans la conversation téléphonique partagée sur Twitter, le soldat décrit à son père que 200 hommes russes de sa troupe auraient été tués en Ukraine.

Le fils critique la couverture médiatique de l'Etat russe qui se limite aux succès de l'armée russe pendant l'invasion. Les pertes ne sont jamais évoquées.

«Putain, ça me dégoûte»

«A la télévision, ils disent: ‹Tout est sacrément génial, on détruit ceci, on détruit cela›», poursuit le père. Il ajoute ensuite: «Putain, ça me dégoûte. Je n'ai même plus envie de regarder les infos». Le soldat rétorque que de nombreuses personnes sont dans le même cas et qu'elles ne veulent plus regarder les médias russes.

«Dites-nous combien d'entre nous sont morts!», lance désespérément le père du soldat. Le soldat affirme alors que des rumeurs font état de la mort de 80 000 soldats russes. Il proteste également contre les rapports déformés sur l'état des troupes déployées en Ukraine.

Lors de la dernière annonce en septembre du Kremlin sur le nombre de victimes, il avait été question de près de 6000 soldats morts. L'armée ukrainienne a écrit lundi sur Twitter que plus de 84'000 soldats russes avaient été «éliminés». Selon le chef d'état-major américain Mark Milley, près de 100'000 soldats russes ont été tués ou blessés.