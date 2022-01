Biden soutiendra l'Ukraine coûte que coûte en cas d'invasion russe

Washington et ses alliés européens accusent Moscou de menacer l'Ukraine d'une nouvelle invasion, après celle de la Crimée en 2014, et d'avoir fomenté une guerre séparatiste pro-russe qui a éclaté la même année dans l'est. Quelque 100 000 soldats russes sont massés près de la frontière du pays. (ats/jch)

«Nous avons évoqué les actions conjointes de l'Ukraine, des Etats-Unis et de ses partenaires pour maintenir la paix en Europe et éviter une aggravation de la situation»

Selon ces accords, conclus sous l'égide de la France et l'Allemagne, l'Ukraine a accepté de mener des réformes politiques et la Russie de mettre fin à son soutien aux rebelles séparatistes pro-russes.

Pourquoi Vladimir Poutine devient de plus en plus brutal

Mon chat est une enflure égoïste, mais je reste son esclave quand même

Mon chat est un sale égocentrique qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'à lui-même. Et il attend de moi une parfaite dévotion, sans la moindre contrepartie. Ce qui est bien normal, non?

Je ne connais pas d'animal plus égoïste que le chat. Tout lui semble dû, et si jamais on lui réclame un minimum d'attention, il rue dans les brancards et disparaît on-ne-sait-où.