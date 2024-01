Keystone

Kadyrov propose un étrange accord à l'Occident

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov semble prêt à tout pour récupérer ses célèbres chevaux de course. Au point de les inclure dans une proposition d'échange de prisonniers.

Plus de «International»

Un article de

Le dirigeant de la république russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, serait prêt à libérer 20 prisonniers de guerre ukrainiens si l'Occident lève les sanctions contre sa famille et ses chevaux. C'est ce qu'écrit le journal russe en exil The Insider à Riga en se référant à l'allié de Poutine. Selon ce dernier, Kadyrov a déclaré:

«S'ils (réd: l'Occident) lèvent les sanctions contre ma mère, mes filles et mes chevaux, alors nous libérerons ces personnes»

Kadyrov, fidèle allié de Poutine, aurait fait cette offre à l'Américain Scott Ritter en marge d'un sommet sur la sécurité dans la ville russe de Grozny. Ancien officier américain, Scott Ritter est célèbre pour avoir été l'inspecteur des Nations unies qui a supervisé la destruction des armes de destruction massive irakiennes. Il est difficile de savoir pourquoi Kadyrov a choisi l'ex-responsable américain comme messager.

C'est quoi cette histoire de chevaux?

En 2014, l'UE avait imposé des sanctions à la Russie et à Kadyrov après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée, contraire au droit international. En conséquence, Kadyrov n'a pas été autorisé à percevoir les prix que ses célèbres chevaux de course Zazou et Dashing Home ont gagné lors de courses en Europe. Les récompenses et l'argent nécessaire à l'entretien des chevaux sont gelés, et les chevaux eux-mêmes ne peuvent pas retourner en Tchétchénie. De plus, ils ne peuvent plus participer aux courses.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Les États-Unis ont également adopté des sanctions contre la mère de Kadyrov, Aimani Kadyrov, le 24 août 2023. Auparavant, le 15 septembre 2022, dans le cadre de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, ils avaient également introduit des sanctions contre Kadyrov lui-même, ainsi que contre ses trois épouses et ses trois filles. Kadyrov, dont les troupes ont combattu aux côtés de l'armée russe en Ukraine, est un «seigneur de guerre cruel» ayant recours à la torture et au meurtre, ont justifié les Etats-Unis.