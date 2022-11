Poutine semble perdre le contrôle de Wagner, mais il a une solution

Des visiteurs lors de l'inauguration officielle du«PMC Wagner Centre», à Saint-Pétersbourg Image: sda

Le chef du groupe de mercenaires Wagner a étendu son influence au cours des derniers mois. Son pouvoir semble, toutefois, vouloir être limité.

Un article de

Le Kremlin considère-t-il désormais la fameuse troupe des mercenaires Wagner comme une menace? C'est ce que laissent entendre les informations des services secrets ukrainiens HUR. Des fonctionnaires russes de haut rang tenteraient de mettre en place un contrepoids militaire au groupe fondé par Evgueni Prigojine. C'est ce qu'écrit le célèbre groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) dans une analyse du 26 novembre.

Evgueni Prigojine: il a longtemps été considéré comme un proche du président russe Poutine. image: Screenshot: Twitter

Selon ce document, des fonctionnaires russes ont nommé l'homme d'affaires Armen Sarkisyan, partisan du Kremlin, en tant que nouvel administrateur des prisons dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine. Cette nouvelle fonction serait également utilisée par ce dernier pour créer une nouvelle «entreprise militaire privée».

le disret Sarkisyan, lors d'une visite officielle à Saint-Pétersbourg Beglov et du ministre russe Manturov. image: stoloto press service

Comme les entreprises militaires privées sont illégales en Russie, on peut supposer que des fonctionnaires russes de haut rang ont approuvé les projets de Sarkisyan, peut-on lire dans le rapport d'ISW. Tout comme le groupe Wagner, Sarkisyan recruterait dans les prisons et transformerais les détenus en combattants.

Non ce n'est pas la base d'un méchant de James Bond, mais bien le QG de Wagner à Saint-Pétersbourg. Image: sda

Selon les services secrets ukrainiens, l'homme d'affaires russo-arménien Samvel Karapetyan financerait ces démarches. Ce dernier est propriétaire de Tashir Holding, un fournisseur de longue date du groupe énergétique public russe Gazprom.

Prigojine appelle à une intensification de la guerre

Le fondateur de Wagner, Prigoschin, est également connu sous le nom de «cuisinier de Poutine». Son entreprise de restauration a plusieurs contrats avec le Kremlin. Pendant des années, il est resté dans l'ombre.

Ce n'est que récemment qu'il a commencé à se faire connaître du public, notamment en critiquant les généraux russes pour leur conduite de la guerre en Ukraine. Evgueni Prigojine fait partie de l'aile radicale, la partie de l'élite moscovite qui appelle à une nouvelle intensification de la guerre:

«Si tout se déroule selon le scénario de Prigojine, nous perdrons à la fois le contrôle et le pays»

Parallèlement, Poutine aurait un besoin urgent, en Ukraine, de la force de combat des mercenaires de Wagner et des soldats du leader tchétchène Ramzan Kadyrov, écrivait déjà en octobre le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War. Prigoschin pourrait, toutefois, représenter un danger pour le règne de Poutine.

Un prétendu lanceur d'alerte du service de renseignement intérieur russe (FSB) a récemment rendu public le fait que Evgueni Prigojine et Ramzan Kadyrov pensaient que leur heure était venue et qu'ils pouvaient désormais se distinguer. Selon cet homme, le service de renseignement intérieur part du principe que les deux compères planifient une série de provocations dans le but de montrer la «prétendue incapacité» du FSB à contrôler la situation dans le pays. «Si tout se déroule selon le scénario de Evgueni Prigojine, nous perdrons à la fois le contrôle et le pays», telle est la conclusion des services secrets russes.

Les mercenaires du groupe paramilitaire Wagner interviennent notamment en Amérique latine, en Afrique et en Ukraine. Ce n'est qu'en septembre que Evgueni Prigojine a publiquement reconnu avoir fondé ce groupe qui a longtemps agi en secret. En octobre, il a ouvert un quartier général officiel à Saint-Pétersbourg. (cpf)