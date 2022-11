Ramzan Kadyrov «forme» de jeunes Ukrainiens déportés en Russie

Kadyrov «forme» de jeunes Ukrainiens déportés en Russie

Les jeunes Ukrainiens examinent des armes. photo: Telegram/kadyrov_95

Des jeunes des régions occupées d'Ukraine sont arrivés en Tchétchénie, où ils sont désormais «instruits». Le dirigeant Ramzan Kadyrov parle d'un entraînement «militaro-patriotique».

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov fait venir des enfants et des adolescents d'Ukraine et de Russie dans son pays pour les former militairement. Sur son canal Telegram, il se vante de faire partie du programme «Ados de Russie». Deux cents «jeunes difficiles» seraient arrivés en Tchétchénie, provenant notamment des régions de Lougansk et de Donetsk occupées par les Russes. Ils seraient connus des autorités russes de la justice des mineurs.

Les arrivants doivent recevoir une formation «militaro-patriotique». Des vidéos montrent des garçons et de jeunes hommes à leur arrivée, portant des T-shirts avec une photo de Vladimir Poutine et de Ramzan Kadyrov et devant se ranger derrière les drapeaux des régions autoproclamées prorusses. On ne sait pas si les jeunes hommes sont venus de leur plein gré. Certains rient à la caméra, mais beaucoup gardent le regard baissé.

Ramzan Kadyrov donne une formation militaire aux jeunes des territoires occupés en Ukraine. photo: keystone

Kadyrov affirme collaborer avec la déléguée aux droits de l'enfant de la Fédération de Russie. Il s'agit de Maria Lvova-Belova, une proche de Poutine qui est régulièrement accusée d'enlever des enfants. Elle aime se faire photographier lorsque des enfants et des adolescents descendent des trains à Moscou et dans les provinces russes. Mais beaucoup de ces orphelins sont des filles et des garçons des régions occupées d'Ukraine.

Lvova-Belova a toujours affirmé que seuls des enfants de foyers pour enfants avaient été amenés en Russie. Mais cela ne signifie pas automatiquement qu'ils sont également proposés à l'adoption ou qu'ils n'ont plus de parents. Des recherches menées par l'agence de presse AP ont montré que beaucoup ne partent pas de leur plein gré.

L'ONU informée de disparitions présumées

L'Ukraine fait état de milliers d'enfants qui auraient été emmenés en Russie. Il s'agit d'au moins 11 000 enfants dont les noms sont connus, a déclaré lundi le président Volodymyr Zelensky. Et d'ajouter:

«Ce ne sont que ceux dont nous avons connaissance. En réalité, il y en a plus qui ont été enlevés» Volodymyr Zelensky, président ukrainien

Selon Volodymyr Zelensky, des dizaines de milliers de jeunes Ukrainiens ont été enlevés. photo: keystone

Le chef du bureau présidentiel à Kiev, Andriy Yermak, a discuté du problème lundi lors d'une grande conférence en ligne. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et les ambassadeurs du G20 y ont également participé. Yermak a déclaré:

«Notre objectif est de mettre fin au déplacement ou à la déportation par la force d'enfants d'Ukraine vers la Fédération de Russie» Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel à Kiev

Il a ajouté que tout devait être fait pour récupérer ces enfants et les réunir avec leurs familles.

L'armée russe et les autorités russes confirment que des enfants sont amenés d'Ukraine en Russie. Ils seraient évacués des zones de combat pour être mis en sécurité ou viendraient en Russie pour se faire soigner ou se reposer.

Il envoie ses propres fils au front

Dans sa vidéo, Kadyrov donne l'impression d'un camp de vacances où les participants visitent différentes institutions et participent à des manifestations sportives. Mais la vidéo montre également des jeunes s'exerçant au tir et manipulant des armes. Ils doivent effectuer un parcours d'obstacles qui met l'accent sur la condition physique.

Le limier de Poutine, comme on appelle Kadyrov en raison de son allure souvent martiale et de la brutalité de ses troupes, avait, selon ses propres dires, envoyé trois de ses fils mineurs sur le front en Ukraine, il y a quelques semaines. Des images les montraient en train de manipuler des armes, mais il n'a pas été possible de vérifier où les prises de vue ont été réalisées.

(t-online, wan/traduction par sas)