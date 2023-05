Des soldats de Wagner après avoir pris le contrôle de la localité de Paraskoviïvka, près de Bakhmout. Image: Telegram

Voici ce que doivent faire les soldats de Wagner capturés (et c'est brutal)

Selon l'armée ukrainienne, les mercenaires de Wagner reçoivent des instructions précises sur la manière dont ils doivent se comporter en cas de capture: se faire exploser la tête.

Tobias esser

Le groupe Wagner rencontre de plus en plus de difficultés dans la bataille pour Bakhmout, petite ville âprement disputée dans l'est de l'Ukraine. Le chef de la milice privée, Evgueni Prigojine, se plaint depuis des semaines que ses combattants manquent de munitions. Dernièrement, il a même affirmé que ses troupes pourraient être encerclées.

Le groupe s'est illustré par des actions particulièrement brutales dans le cadre de la guerre en Ukraine, le plus souvent vis-à-vis de ses propres hommes. La plupart des mercenaires qui se battent à Bakhmout étaient des anciens détenus, utilisés comme chair à canon dans le seul objectif d'identifier les positions ukrainiennes.

Des informations récemment diffusées par la 92e brigade mécanisée de l'armée ukrainienne montrent un autre exemple du traitement que Wagner réserve à ses combattants. Selon ces documents, les mercenaires reçoivent l'ordre de se tuer s'ils sont menacés de capture, si nécessaire avec leur propre grenade à main.

«Mets la grenade sous ton gilet»

Une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux en fournit un exemple glaçant. On y voit un soldat russe pourchassé par un drone dans une tranchée. L'engin lance une grenade qui explose juste à côté du combattant. Grièvement blessé et visiblement incapable de bouger, l'homme saisit sa propre grenade à main, tire la goupille de sécurité et fait exploser l'engin explosif près de sa tête.

L'ordre de se suicider serait indiqué sur un bout de papier qu'un soldat ukrainien aurait trouvé dans l'uniforme du soldat peu après l'incident, rapporte sur Twitter l'analyste militaire @DefMon3. Il s'agit d'un mode d'emploi pour les mercenaires de Wagner sur la manière dont ils doivent se comporter en cas de capture éventuelle.

«Quand l'ennemi s'approche, prends ta grenade et dégoupille-la», peut-on y lire en russe.

«Mets la grenade sous ton gilet ou coince-la sous ton menton»

Le mode d'emploi est clair: il vaut mieux que les soldats se tuent eux-mêmes plutôt que d'être faits prisonniers par les Ukrainiens.

Traduit et adapté par Noëline Flippe