Voici combien Poutine paie ses nouvelles recrues

La Russie cherche visiblement à attirer de nouveaux combattants et n'hésite pas à utiliser l'argent pour cela. Ceux qui progressent sur le front devraient recevoir un bonus par kilomètre avancé.

L'armée russe tente visiblement d'attirer davantage de recrues en Ukraine avec de nouvelles incitations financières. Des rapports de plusieurs régions du pays montrent des campagnes dans les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux soldats. Selon le site d'information indépendant russe Meduza, rien que dans la région de Yaroslavl, les nouvelles recrues se verraient offrir 3800 dollars (environ 3500 francs) pour s'inscrire. A cela s'ajoute un solde d'environ 2600 dollars (environ 2400 francs) – ce qui est bien supérieur au salaire d'un médecin ou d'un développeur de logiciels en Russie.

De plus, des primes sont promises. Ainsi, pour chaque kilomètre que les soldats russes prennent en Ukraine, ils reçoivent 650 dollars supplémentaires, soit environ 590 francs. Selon Meduza, des messages de ce type ont également été vus à Novossibirsk, Kursk et dans d'autres villes russes, notamment sur des affiches dans des immeubles et des blocs d'appartements. Les écoles ont aussi reçu l'ordre de signaler les offres de recrutement.

L'affiche qui serait distribuée aux Russes. Image: t-online/telegram @baza

Le site russe Baza a déjà rapporté que de nouveaux soldats seraient recrutés dans la région de Moscou. Les services secrets ukrainiens ont affirmé mercredi que 920 soldats russes avaient été tués en une journée. Selon Kiev, la Russie a perdu plus de 167 000 combattants. Les données ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante, il n'y a pas de chiffres officiels venant de Moscou.

Selon les services secrets britanniques, les autorités russes se préparent probablement à étendre le service militaire afin de renforcer les forces armées. Le 13 mars, un projet de loi a été présenté à la chambre basse russe, selon lequel les hommes âgés de 21 à 30 ans seront à l'avenir appelés, et non plus ceux de 18 à 27 ans, a annoncé le ministère de la défense britannique. «La loi devrait être adoptée et entrerait alors en vigueur en janvier 2024», a-t-on indiqué.