Kiev fête l'explosion du «pont de Poutine» et DiCaprio est dans le coup

L'explosion sur le pont de Crimée a suscité une grande satisfaction en Ukraine. Et comme à son habitude, la poste ukrainienne a célébré cet événement à sa manière, avec un brin d'humour. Et avec une surprise.

Un article de

La poste ukrainienne a décidé d'émettre un nouveau timbre représentant le pont de Crimée en feu. La date d'émission n'a pas encore été fixée, a écrit Igor Smelyansky, le directeur général d'Ukrposhta, la poste ukrainienne, sur son canal Telegram. Mais les timbres sont déjà disponibles en précommande.

«La matinée n'a jamais été aussi belle. A l'occasion de ce jour férié, nous émettons un nouveau timbre avec le pont de Crimée, ou plus exactement ce qu'il en reste» Igor Smelyansky

👉 Suivre notre direct sur la guerre en Ukraine 👈

Deux illustrations sont disponibles

Le premier timbre met à l'honneur Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans la très célèbre scène tirée du film Titanic. Jack et Rose volent au vent non pas du célèbre paquebot, mais du pont de la Crimée, en feu.

Image: twitter

Sur le deuxième dessin, le pont est illustré par des menottes qui sont d'un côté ancrées dans la Crimée et de l'autre, plongées dans une bouche d'égout symbolisant la Russie continentale. Au milieu, la chaîne est brisée.

Image: twitter

Le pont n'a pas seulement une grande importance stratégique dans la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Il est également un symbole de l'annexion de la péninsule par la Russie en 2014.

Ce n'est pas la première fois que la poste ukrainienne s'amuse des victoires du pays sur le champ de bataille. Un timbre avait déjà été émis, représentant le croiseur détruit Moskva de la flotte russe de la mer Noire. Il a été vendu à un million d'exemplaires depuis.

(t-online, cck)

Traduit et adapté de l'allemand par sia