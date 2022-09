Des dirigeants soutenus par la Russie de quatre territoires ukrainiens occupés sont arrivés à Moscou avant une cérémonie d'annexion organisée par le président Vladimir Poutine vendredi, selon une photo publiée par Yevgeny Balitsky.



Le chef de l'administration soutenue par la Russie dans les parties occupées de Zaporijia a partagé une image de lui-même aux côtés de Vladimir Saldo, son homologue à Kherson, Denis Pushilin, de la République populaire autoproclamée de Donetsk et Leonid Pasechnik de la République populaire autoproclamée de Lougansk.

Bild: Evgueni Balitsky

La cérémonie fait suite à de soi-disant référendums organisés par des responsables soutenus par la Russie dans l'est et le sud de l'Ukraine sur l'adhésion à la Russie. Les votes sont illégaux en vertu du droit international et ont été rejetés par l'Ukraine et les pays occidentaux comme «une imposture».



Poutine prononcera un discours et rencontrera les dirigeants soutenus par la Russie des quatre régions occupées en marge de la cérémonie, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.



Il devrait avoir lieu à 15 heures, heure locale (20 heures HE) dans la salle Saint-Georges du Kremlin, a ajouté Peskov.