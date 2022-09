Ségolène Royal sur le plateau de BFMTV. Image: capture d'écran bfmtv

Ségolène Royal regrette d'avoir relativisé les atrocités russes

Après avoir mis en doute les bombardements ayant eu lieu en Ukraine, l'ex-candidate à la présidentielle a présenté ses excuses lundi. Elle a assuré ne pas avoir eu le temps de «réfléchir».

Ségolène Royal veut tourner la page. Près d'une semaine après avoir remis en question les crimes de guerre en Ukraine déplorés par Volodymyr Zelensky, l'ex-candidate à la présidentielle est revenue sur ses propos qui avaient largement fait polémique. Elle a fait son mea culpa dans un article de Libération:

«En m’exprimant schématiquement, j’ai pu laisser croire que je disais qu’il n’y avait pas du tout de victime. C’est une erreur, je le reconnais, et je m’en suis excusée auprès des victimes. Je n’ai qu’un seul objectif: qu’un processus de paix et de médiation s’engage.» Ségolène Royal. libération

«Demi-seconde pour réfléchir»

L'ancienne ministre de l'écologie a expliqué n'avoir eu qu'une «demi-seconde pour réfléchir» après avoir été prise au dépourvu au cours d'une émission de BFMTV. La chaîne était revenue, sans que Ségolène Royal ne s'y attende, sur un de ses tweets formulés un mois plus tôt.

La sortie de Ségolène Royal sur le plateau de BFMTV le 1er septembre avait largement fait polémique. Plus particulièrement du côté des politiques qui s'étaient insurgés face aux propos de la socialiste. D'après BFMTV, l'association de soutien au peuple ukrainien, Stand With Ukraine, s'était également offusquée et avait décidé de porter plainte. (mndl)