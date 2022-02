Le célèbre et talentueux Guillaume TC , sur Twitter, grand spécialiste de Photoshop. Image: Guillaume TC

Russie-Ukraine: Twitter relâche la pression avec des blagues (si, si)

Alors que la tension monte, que la planète a les yeux rivés sur l'Ukraine et les faits et gestes de Poutine, Twitter parvient à se badigeonner d'humour noir pour ne pas péter un plomb. (Attention, il y a du Koh-Lanta et du Covid dans cette histoire.)

Guerre ou pas guerre? Depuis que le monde est focalisé sur les tensions entre l'Ukraine et la Russie, le niveau d'angoisse de nous autres, êtres humains, est en alerte générale.

C'est bien connu, l'humour (même de mauvais goût) est souvent une arme redoutable pour relâcher la pression et tenter de ne pas péter un plomb. Et, sans surprise, Twitter ne se fait pas prier depuis le discours glaçant de Vladimir Poutine de lundi soir. Florilège.