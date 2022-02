Le gouvernement américain a réitéré ses mises en garde contre une possible attaque de la Russie contre l'Ukraine dans les prochains jours. «Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la Russie pourrait prendre des mesures contre l'Ukraine dès cette semaine», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken (c'est lui 👇) à la chaîne France24.

«Tout ce que nous voyons en termes de déploiement de forces russes autour de l'Ukraine, de tous les côtés de l'Ukraine, nous amène à cette conclusion». Au lieu de désescalader, la Russie escalade et déploie de plus en plus de troupes à la frontière ukrainienne. Mais la voie de la diplomatie n'est pas fermée. Tout est fait pour convaincre la Russie de s'engager sur la voie du dialogue.

Le gouvernement américain avait récemment averti que les Etats-Unis pensaient qu'une invasion russe était possible avant la fin des Jeux olympiques d'hiver en Chine le 20 février. Par «mesure de précaution», le gouvernement américain transfère donc temporairement les activités de son ambassade de la capitale ukrainienne Kiev à la frontière avec la Pologne, dans la ville ukrainienne de Lviv (Lemberg).



Le porte-parole du ministère de la Défense, John Kirby, avait également déclaré, lundi, qu'une attaque russe était possible à tout moment. La Russie a également renforcé ses capacités militaires le long de la frontière ukrainienne au cours du week-end dernier, a déclaré Kirby. Il y a là de l'infanterie, de l'artillerie lourde ou des défenses antimissiles. Kirby a en outre parlé d'avions de combat et d'une «force navale considérable en mer Noire.»

Depuis des semaines, les Etats-Unis notamment mettent en garde contre une invasion russe de l'Ukraine. Des dizaines de milliers de soldats russes auraient été rassemblés à cet effet non loin de la frontière ukrainienne. Le Kremlin rejette régulièrement ces accusations. Kiev n'a pas non plus, selon ses propres dires, de telles informations sur une invasion imminente.