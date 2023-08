Le Gripen suédois pourrait être très utile pour l'Ukraine. Keystone

Cet avion de chasse suédois fait saliver l'Ukraine

Le Danemark et les Pays-Bas vont fournie à l'Ukraine des avions de combat américains de type F-16. Kiev espère aussi le polyvalent Gripen suédois. De quoi ce jet est-il capable?

Martin Küper

Plus de «International»

Un article de

Pour l'armée de l'air ukrainienne, la tournée européenne du président Volodymyr Zelensky a porté ses fruits. Les Pays-Bas et le Danemark lui ont promis 61 avions de combat de type F-16. Kiev rêve également du Gripen suédois. Les pilotes ukrainiens s'entraînent déjà sur ce jet, a affirmé Zelensky samedi lors de sa première visite à Stockholm depuis l'invasion russe.

Le Gripen de Saab, le plus grand groupe d'armement suédois, pourrait s'avérer très utile face aux troupes de Poutine. L'avion est entièrement conçu pour pouvoir effectuer le plus de missions possible en cas de guerre. Et il n'a pas besoin de logistique complexe pour accomplir cette tâche.

Le Gripen en action Vidéo: youtube

800 mètres de route droite suffisent au Gripen pour décoller et atterrir. Alors que les autres avions de combat doivent retourner à leur base après une mission de combat, une équipe mobile peut effectuer la maintenance, le ravitaillement en carburant et l'armement de l'avion suédois en quelques minutes et le renvoyer au combat. Avec un coût de moins de 10 000 francs par heure de vol, l'appareil suédois est par ailleurs extrêmement bon marché à entretenir.

Un avion peu cher

En raison de sa construction simple, le Gripen est également nettement moins cher à l'achat que d'autres avions de combat occidentaux, surtout si l'Ukraine peut produire le jet dans ses propres usines, comme le fait par exemple le Brésil. La Suède a aussi vendu son jet à l'Afrique du Sud, à la Hongrie, à la République tchèque et à la Thaïlande.

Le Gripen est également intéressant pour l'Ukraine parce que même les anciens modèles peuvent être équipés de pratiquement toutes les armes en service dans les armées de l'Otan. Ainsi, il peut combattre les avions ennemis non seulement avec son canon de 27 millimètres, mais aussi avec des missiles à courte et moyenne portée guidés par radar. Avec une mise à jour logicielle, le Gripen pourrait aussi tirer le missile de croisière allemand Taurus contre des cibles au sol. Kiev demande depuis longtemps au gouvernement fédéral de lui en fournir des exemplaires.

Le manque d'avions pénalise l'Ukraine

A terme, l'Ukraine souhaite remplacer sa flotte d'avions de combat soviétiques obsolètes par au moins 100 appareils de fabrication occidentale. Les F-16 promis par le Danemark et les Pays-Bas pourraient donc couvrir une grande partie des besoins. Il est possible que la Norvège fournisse également à Kiev une partie de ses F-16.

Le gouvernement australien n'a pas encore décidé s'il enverrait à l'Ukraine ses 41 jets de type F/A-18 Hornet retirés du service. La question de savoir quand et dans quelle mesure la Suède livrera le Gripen est restée en suspens lors de la rencontre des dirigeants ce week-end.

Pour l'Ukraine, la modernisation de son armée de l'air est une priorité. Selon les experts militaires, le manque d'avions de combat occidentaux freine la libération du pays. Les troupes ukrainiennes au sol doivent ainsi se frayer un chemin à travers les champs de mines et les défenses russes, pratiquement sans soutien aérien. Elles sont non seulement bombardées par l'artillerie russe, mais aussi par des hélicoptères et des avions de combat.

(Traduit et adapté de l'allemand par Nicolas Varin)