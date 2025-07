Le Cambodge et la Thaïlande parviennent à un cessez-le-feu

Les inondations au Texas ont fait plus de 100 morts

Marseille touchée par un feu de forêt, l'aéroport et la gare fermés

Bangkok, représenté par Phumtham Wechayachai, premier ministre, et le premier ministre cambodgien Hun Manet ont convenu d'un cessez-le-feu «immédiat et inconditionnel qui prend effet à minuit le 28 juillet 2025, ce soir», selon les dires du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

Plus de «International»

Les pourparlers en Malaisie ont abouti à un cessez-le-feu inconditionnel entre la Thaïlande et le Cambodge. Les deux pays s’affrontaient dans l’épisode le plus meurtrier en près de quinze ans.

Grosse polémique et dégoût sur le Tour de France

Les plus lus

Le Kremlin utiliserait un jeu vidéo pour recruter des ados

Des enfants et adolescents seraient enrôlés pour participer activement à la conception, la fabrication, et même la manipulation de drones militaires destinés à la guerre en Ukraine. Une stratégie du Kremlin mêlant jeux vidéo, concours de talents et usines militarisées.

Pour accélérer la production de drones , Vladimir Poutine peut apparemment compter sur une aide inattendue, celle de la jeunesse russe. The Insider, média d’opposition en exil, affirme que des enfants sont intégrés très tôt dans la chaîne de développement de drones kamikazes. L’objectif: détecter les esprits brillants dès le plus jeune âge.