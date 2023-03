Le MiG-29 offert à l'Ukraine est toujours redouté à l'échelle internationale dans les combats aériens contre d'autres avions. Image: Shutterstock

L'Ukraine va recevoir le «roi du combat aérien»

La livraison d'avions de chasse à l'Ukraine était auparavant considérée comme taboue. Plusieurs pays y mettent désormais, dont deux Européens. Mais que peut faire le célèbre et surtout très ancien MiG-29 aujourd'hui?

Patrick Diekmann

La Pologne et la Slovaquie ouvrent la voie. Cela fait longtemps que les dirigeants ukrainiens demandent des avions de combat dans leur lutte contre l'invasion russe. Les dirigeants polonais et slovaques ont désormais annoncé la livraison de MiG-29. Pour l'Otan, une nouvelle porte s'ouvre dans le soutien à l'Ukraine.

Selon le président polonais Andrzej Duda, la Pologne va remettre dans les prochains jours quatre avions de combat MiG-29 à l'armée de l'air ukrainienne. D'autres MiG-29 sont actuellement en maintenance et préparés pour un transfert ultérieur, a déclaré Duda à Varsovie après une rencontre avec le président tchèque Petr Pavel.

La livraison du MiG-29 est logique pour l'Ukraine, car ses pilotes sont déjà formés sur ces avions de combat. Mais de quoi est-il exactement capable? Le Mikojan-Gurewitsch MiG-29 a effectué son premier vol le 6 octobre 1977. Outre l'Union soviétique, il a été utilisé dans de nombreux autres pays, y compris en Pologne.

Avion de combat légendaire

Le MiG-29 est surtout légendaire pour sa rapidité, son agilité et sa maniabilité. Il est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 2900 kilomètres par heure et peut manœuvrer dans les airs avec une force G maximale de 9G. Cela fait du MiG-29 un avion très mobile. Il est capable de réagir rapidement, de manière efficace, et d'effectuer des virages serrés et des changements de direction. Cela est particulièrement utile lors des combats aériens.

Par ailleurs, l'avion de combat est équipé d'un puissant radar qui permet au pilote de repérer et de suivre des cibles à grande distance. Les MiG-29 de l'Otan ont été modernisés et sont également équipés de nouveaux systèmes d'armes, dont des missiles air-air, des missiles air-sol et des bombes, qui permettent aux pilotes d'attaquer une large variété de cibles.

Particulièrement utile pour l'Ukraine: le MiG-29 peut opérer sur des pistes courtes. Cela lui permet d'être utilisé sur de petits aéroports ou à proximité de zones de combat. De nombreux aérodromes ukrainiens ont été détruits par la Russie, et l'Ukraine doit cacher le reste de son armée de l'air. En théorie, il est possible de garer le MiG-29 dans une grange et de le faire décoller d'un tronçon d'autoroute rectiligne. Grâce à son parachute de freinage, il peut également atterrir sur des routes ou des pistes d'atterrissage plus courtes.

Le MiG-29 peut également voler dans des conditions météorologiques difficiles, y compris par mauvais temps et par faible visibilité. L'armée de l'air polonaise a continuellement modernisé sa flotte de MiG-29. Elle a intégré des systèmes d'armes modernes et a mis à jour les capteurs électroniques et les systèmes du cockpit. Pour l'armée de l'air polonaise, le MiG-29 est donc un avion fiable et performant.

«Je ne veux pas entrer dans une vraie guerre avec cet avion»

Mais le MiG-29 a aussi des failles, il a pris de l'âge: Il ne peut pas être ravitaillé en vol, ne peut rester en l'air que 45 minutes et ne peut parcourir que 700 kilomètres. C'est pourquoi les pilotes ont critiqué par le passé le fait qu'ils devaient toujours revenir au sol. De plus, l'avion ne dispose pas d'un bon système de navigation. «Je ne voudrais pas aller dans une vraie guerre avec cet avion», a déclaré au journal Welt le major allemand Georg Pepperl, qui a piloté le jet pendant des années au sein de l'escadron de chasse 73.

Dans l'ensemble, le MiG-29 est donc un avion performant et polyvalent qui a démontré son efficacité dans un grand nombre de missions. Une poignée de MiG-29 n'aura toutefois pas d'influence déterminante sur l'issue de la guerre. Ils peuvent néanmoins aider à protéger les villes ukrainiennes contre les attaques de missiles et de drones russes. Cette première livraison pourrait avoir une autre portée: elle pourrait ouvrir la porte à d'autres livraisons d'avions de combat de l'Ouest.