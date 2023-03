«Votre mère est en vie»: un téléphone émouvant en Ukraine

Depuis plus d'un an, l'Ukraine se défend face à l'invasion russe. De nombreux soldats ont été capturés et emprisonnés. Leur libération donne lieu à des scènes émouvantes.

Joana Rettig

Mardi, 130 prisonniers de guerre ukrainiens sont rentrés chez eux. Parmi eux, 87 défenseurs de Marioupol, dont 71 soldats d'Azovstal, et 35 soldats ukrainiens capturés à Bakhmout et Soledar, dont la plupart souffrent de blessures graves, selon l'administration militaire régionale.

Bien souvent, la famille ainsi que l'entourage des prisonniers restent sans nouvelle et ne savent pas si ces derniers sont encore en vie. Raison pour laquelle la majorité sont simplement considérés comme disparus.

«Appelle mamie, dis-lui que je suis vivante et en bonne santé. Je t'aime»

Mardi, des images émouvantes ont été publiée sur les réseaux sociaux. On y voit une femme, petite et mince un bouquet de fleurs à la main. Elle tient un téléphone portable et semble avoir du mal à se ressaisir tant elle pleure.

«Bonjour Sofiika, ma fille, ma fille, c'est ta mère», pleure la femme en ukrainien au téléphone. «Maman», entend-on sangloter à travers le téléphone.



Vidéo: twitter

«Je t'aime, ma chérie! Je suis en Ukraine», dit celle qui a été libérée après avoir été prisonnière de guerre pendant des mois. «Enfin, maman!», s'exclame sa fille. Dehors, il pleut, la mère porte certes un manteau d'hiver, mais elle tremble de tout son corps. «Je serais bientôt à la maison», dit-elle.

Dans la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine, les rapports sur la torture de prisonniers de guerre sont récurrents. Et ce, dans les deux camps. En décembre 2022, la représentante du président ukrainien pour les droits des soldats, Alona Werbitska, en avait déjà fait état. Elle rencontre régulièrement des familles de soldats ukrainiens.

Un rapport atteste du manque de soins en Russie

Dans un reportage de la chaîne ARD, Alona Werbitska a également critiqué les conditions dans lesquelles les soldats ukrainiens devaient patienter dans les camps de prisonniers russes. Les soins médicaux de base, les articles d'hygiène, la nourriture ou les vêtements ne seraient pas à la disposition de la plupart d'entre eux.

«Nous avons des soldats qui reviennent maintenant de captivité en hiver avec leurs vêtements d'été» Alona Werbitska

Mais selon les Nations unies, des prisonniers russes font également état de mauvais traitements et de tortures, comme des chocs électriques. Alona Werbitska a toutefois assuré dans le reportage que des enquêtes étaient en cours.