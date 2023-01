«Le menteur en chef de Poutine» fait tout pour trouver des alliés

La Russie est de plus en plus isolée sur la scène internationale en raison de la guerre en Ukraine, ce qui pousse le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov à partir en tournée en Afrique. Son objectif: obtenir des matières premières et gagner en influence auprès de l'ONU.

«Tueur d'enfants», «Rentre chez toi», «Tu as du sang jusqu'au cou et tu n'en as même pas honte.» C'est avec ces pancartes de protestation que le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a été accueilli lundi en Afrique du Sud. Des manifestants s'étaient rassemblés avec des drapeaux ukrainiens devant le ministère des Affaires étrangères dans la capitale Pretoria. Ils ont qualifié l'homme politique russe de «menteur en chef de Poutine».

Lavrov a entamé, dimanche, sa deuxième tournée africaine depuis le début de la guerre en Ukraine. Isolée de l'Occident, la Russie cherche à s'allier avec les Nations Unies sur le continent, mais aussi à y trouver des matières premières. En juillet dernier, Lavrov s'était déjà rendu en Egypte, en République du Congo, en Ouganda et en Ethiopie.

L'Afrique du Sud, le royaume d'Eswatini et l'Angola sont désormais au programme. Et le mois prochain: une tournée en Afrique du Nord conduira le chef de la diplomatie russe en Tunisie, en Mauritanie, en Algérie et au Maroc.

«Cela ferait douze pays ainsi que l'Union africaine en moins de six mois, une offensive diplomatique impressionnante.» Institut d'études de sécurité (ISS)

Les Chinois suivent le mouvement

Selon le groupe de réflexion, il est précipité de parler d'une «nouvelle course à l'Afrique». «Mais on ne peut nier que les puissances mondiales courtisent énergiquement les pays du continent alors que leurs relations entre elles se détériorent.» Il y a quelques jours, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a visité cinq pays africains. En même temps que Sergei Lavrov, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen est également invitée sur le continent. Elle veut faire avancer les relations économiques au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud; selon certaines informations, la dette de certains pays africains envers la Chine serait également un sujet de discussion.

«La visite de Qin Gang et Sergei Lavrov pourrait être la réponse au sommet sur l'Afrique de Joe Biden en décembre» Institut d'études de sécurité (ISS)

Mais les critiques mettent en garde: des pays comme l'Afrique du Sud pourraient se retrouver «du mauvais côté de l'histoire». Le gouvernement de Pretoria a été critiqué à plusieurs reprises pour son orientation favorable à la Russie. Il insiste sur la neutralité. Ainsi, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor a déclaré lors de la rencontre: «Nous souhaitons que le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine trouve bientôt une fin pacifique par la diplomatie et la négociation». Un tel souhait est également celui de Lavrov, comme il l'a souligné. Il estime, toutefois, que le gouvernement de Kiev est «de toute évidence» responsable de l'absence de négociations jusqu'à présent On apprécie en conséquence la position neutre de l'Afrique du Sud.

L'universitaire Irina Filatova a déclaré à la radio CapeTalk: «Cette neutralité me semble artificielle étant donné que l'Afrique du Sud n'a jusqu'à présent pas condamné une seule fois l'invasion russe». Alors que la République du Cap-Vert s'est toujours abstenue de voter sur les résolutions de l'ONU contre la Russie, Pretoria et Moscou ont poursuivi leurs relations.

Le mois prochain, l'Afrique du Sud et la Russie, en collaboration avec la Chine, prévoient d'organiser des manœuvres navales au large de la côte est de l'Afrique du Sud. L'opposition et les défenseurs des droits de l'homme condamnent ce projet. «Ces actions font disparaître l'argument de l'Afrique du Sud selon lequel les pays ne devraient pas avoir à choisir entre deux options sur la scène internationale», a écrit le magazine The Continent ce week-end.

La propagande en marche

Pendant la lutte contre le colonialisme et l'apartheid, l'Union soviétique avait soutenu plusieurs mouvements de libération en Afrique en leur fournissant des armes et une formation. A Pretoria, Lavrov a salué la coopération «ouverte et sincère» qui existe encore aujourd'hui entre le parti au pouvoir en Russie et le Congrès national africain (ANC). Outre le lien historique, l'appartenance des deux Etats à l'alliance BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) serait, selon les experts, également déterminante pour l'orientation de l'Afrique du Sud.

L'Association ukrainienne d'Afrique du Sud (UAZA) a qualifié Lavrov de «menteur en chef de Poutine». En manifestant pacifiquement lundi, l'organisation voulait attirer l'attention sur la machine de propagande russe. «Et sur le fait que tout rapprochement avec le régime de terreur de la Russie et ses bourreaux est non seulement dangereux politiquement et économiquement, mais aussi moralement inacceptable», ont déclaré les Ukrainiens vivant en Afrique du Sud. (aargauerzeitung.ch)