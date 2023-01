Le «cuisinier de Poutine» écrit au Pentagone pour se plaindre

Evgueni Prigojine, patron du groupe Wagner. Image: Screenshot: Twitter

Les Etats-Unis considèrent le groupe de mercenaires russes Wagner comme une organisation criminelle et préparent des sanctions. Son chef réagit.

Un article de

Le chef du groupe de mercenaires russes Wagner, Evgueni Prigojine, veut que les Etats-Unis lui expliquent pourquoi son entreprise doit être classée comme organisation criminelle:

«Cher Monsieur Kirby, pouvez-vous expliquer quels crimes le groupe Wagner aurait commis?»

Telle est la nature du message que l'on peut lire dans une lettre publiée en partie sur Telegram et adressée au porte-parole du Conseil de sécurité nationale du gouvernement américain, John Kirby.

John Kirby. Image: sda

Ce dernier avait annoncé, vendredi, l'inscription des mercenaires sur la liste des organisations criminelles internationales et de nouvelles sanctions. Cette classification permet aux Etats-Unis, mais aussi à d'autres pays, de restreindre les activités internationales du groupe de mercenaires et de son réseau de soutien mondial.

Le gouvernement américain imposera la semaine prochaine des sanctions concrètes au groupe Wagner, a déclaré Kirby. Il n'a pas encore donné de détails sur les sanctions. Le chef de Wagner a reproché aux Etats-Unis d'être eux-mêmes criminels. Il a déclaré que Wagner et les Etats-Unis étaient désormais des collègues.

Kirby a également déclaré que Wagner était une organisation criminelle responsable d'atrocités et de violations des droits de l'homme en Ukraine et dans le monde entier. Les défenseurs des droits de l'homme russes parlent d'enrôlements forcés dans les prisons et rapportent des exécutions internes de déserteurs par «Wagner».

Le groupe était et est toujours actif en Syrie, en République centrafricaine, au Soudan, en Somalie et au Mali. Les Wagner sont soupçonnés d'avoir tué, violé et torturé des personnes.

Rappelons qu'il semble avoir de l'eau dans le gaz entre Poutine et Prigojine qui passait pour un proche du président russe.

«Nous constatons des tensions croissantes entre Wagner et le ministère russe de la Défense»

En effet, lors de la bataille pour la ville de Soledar, une discorde entre Vladimir Poutine et le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, était perceptible. Depuis la prise de la ville grâce à ses mercenaires, ce dernier critique ouvertement Moscou (à lire ici 👇).

Dans les rangs de Wagner, environ 50 000 combattants sont actuellement engagés en Ukraine, a déclaré Kirby. Parmi eux, il y aurait 10 000 mercenaires et 40 000 détenus que Prigojine aurait recrutés dans les prisons russes.

