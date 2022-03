Comment la CIA a secrètement entraîné les Ukrainiens face aux Russes

Après l'annexion de la Crimée en 2014, des agents américains ont commencé à former les soldats ukrainiens en vue d'une guerre plus importante contre la Russie. Selon la CIA, ces années d'entraînement ont porté leurs fruits.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Lorsque la Russie a annexé la Crimée et pris le contrôle des régions séparatistes du Donbass en 2014, l'armée ukrainienne était très mal préparée. Aujourd'hui, huit ans plus tard, la résistance des Ukrainiens à l'attaque russe est non seulement plus importante, mais aussi, selon un rapport, nettement plus efficace. Ce succès est probablement dû à un programme d'entraînement secret de la CIA qui s'est déroulé parallèlement aux activités officielles des Etats-Unis en Ukraine.

Un sniper ukrainien dans la banlieue de Kiev. image: keystone

Contrairement à ce qui a été présenté jusqu'à présent, les agents américains auraient également formé les soldats ukrainiens à l'utilisation d'armes offensives. C'est ce que rapporte l'expert militaire américain Zach Dorfman en se référant à plusieurs sources de la CIA.

«Je pense que l'entraînement porte vraiment ses fruits»

Selon ce rapport, des vétérans de la CIA ont appris aux Ukrainiens à utiliser des fusils de sniper et des missiles antichars américains de type Javelin et leur ont appris à crypter leurs communications face à l'armée russe. Officiellement, Washington a déclaré jusqu'à présent que la mission de la CIA dans l'est de l'Ukraine se limitait à la collecte d'informations.

A Washington, on semble suivre avec satisfaction les succès des Ukrainiens. «Les tireurs d'élite sont vraiment efficaces, surtout maintenant que l'avancée russe s'est arrêtée et qu'ils sont à court de vivres», déclare Dorfman en citant un fonctionnaire de la CIA. «Je pense que l'entraînement porte vraiment ses fruits.»

Des soldats ukrainiens avec un missile antichar Javelin lors d'un exercice en décembre 2021. image: keystone

Les troupes entraînées par les Etats-Unis forment un noyau dur

Selon ce fonctionnaire, le programme d'entraînement de la CIA était strictement axé sur la guerre irrégulière - c'est-à-dire les tactiques de guérilla. «Nous nous sommes d'abord entièrement concentrés sur la planification et la réalisation de telles opérations», poursuit le spécialiste.

«Ensuite, nous avons entraîné la précision du tir à longue distance, et ce dans les conditions du combat. Les Ukrainiens ne devaient pas seulement apprendre à tirer, mais aussi à dégarnir l'équipe de commandement du camp adverse sur le champ de bataille.»

La part de responsabilité des tireurs d'élite entraînés par la CIA dans l'assassinat de plusieurs officiers russes n'est pas claire, selon le rapport. L'armée ukrainienne dit avoir éliminé au moins quatre généraux russes, dont au moins un par un tireur d'élite. Selon le fonctionnaire de la CIA, les troupes entraînées par les Etats-Unis constituent toutefois un «noyau dur» au sein de l'armée ukrainienne, dont l'impact ne peut guère être sous-estimé.

Les agents de la CIA ont quitté l'Ukraine avant le début de la guerre

«Ces unités remportent de petites victoires et stimulent le reste de la troupe avec leur réussite, explique le fonctionnaire. Le courage peut être contagieux.»

Selon le rapport, le soutien technique de la CIA dans la lutte contre les capacités électroniques de la Russie a également aidé les Ukrainiens. En 2014, les soldats ukrainiens avaient utilisé des téléphones portables pour communiquer dans leurs tranchées.

Les séparatistes soutenus par la Russie ont ainsi pu déterminer leurs positions et les prendre sous le feu. «Les gens ont été mis en pièces», raconte un fonctionnaire. La CIA aurait alors fourni des moyens de communication protégés contre les écoutes:

«Les Ukrainiens ont ainsi pu prendre la poudre d'escampette avant que les Russes ne déterminent leurs positions»

Les membres de la CIA n'ont quitté le pays que quelques semaines avant le début de l'invasion russe, le 24 février. La perspective que des agents américains, même agissant sous couverture, puissent tirer sur des soldats russes sur le front, aurait effrayé le gouvernement Biden.