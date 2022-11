Frustrés, les Russes réfléchissent à employer l'arme nucléaire tactique

C'est quoi, des «armes nucléaires tactiques»?



Des missiles de plusieurs kilotonnes, capables de détruire une division armée ennemie, un aérodrome, voire une ville entière. Si l'ampleur de leur destruction dépend de nombreux facteurs (poids, vent, etc.), même une «petite» explosion nucléaire peut causer des milliers de morts, irradier de larges parties du territoire et les rendre inhabitables. La Russie possède un stock de pas moins de 2000 armes nucléaires tactiques, selon les estimations du Pentagone. Leur utilisation serait une première dans l'histoire de l'humanité et changerait fondamentalement la forme de la guerre.