Le collectif d'internautes Anonymous a attaqué à plusieurs reprises en ligne Vladimir Poutine et le Kremlin. En cause, évidemment: la guerre que mène la Russie en Ukraine.

Les 5 piratages les plus fous d'Anonymous contre Poutine et sa guerre

Le collectif de hackers Anonymous lutte sans relâche contre le dictateur Poutine, son appareil de propagande et la guerre qu'il mène en Ukraine. La preuve en cinq exemples insolites.

Laura Czypull / watson.de

Des millions d'e-mails, plusieurs milliers de térabytes de documents et d'énormes quantités de données: depuis que le collectif international de hackers Anonymous a déclaré la cyberguerre à la Russie, le groupe annonce presque quotidiennement des succès. Ses membres piratent les sites web du Kremlin, les programmes des stations de radio ou des chaînes de télévision russes. Et ils critiquent la guerre d'agression russe en Ukraine.

Anonymous est un véritable phénomène d'Internet. Le nom est utilisé par différents groupes et individus dans le monde entier pour pratiquer l'hacktivisme – contraction de hacking et activisme – avec ou sans coordination avec d’autres.

Le jour où la Russie a envahi l'Ukraine, Anonymous a déclaré la guerre à la Russie. Ou plutôt: la cyberguerre. Peu de temps après, plusieurs sites web gouvernementaux étaient déjà paralysés.

Sous le hashtag «#OPRussia» – opération Russie – Anonymous a lancé en février sa plus grande action de piratage à ce jour. Contre la Russie. Contre Vladimir Poutine.

Outre de nombreux piratages de sites web russes, Anonymous a également lancé quelques actions inhabituelles. Voici les cinq plus insolites.

Poutine et les quatre petits cochons

Dans un monde de plus en plus numérisé, presque tous les appareils sont connectés à Internet. De nombreuses imprimantes aussi. Anonymous en a profité pour pirater des milliers d'imprimantes russes. Plus de 100'000 copies ont été réalisées pour informer les citoyens russes de la guerre en Ukraine.

Au début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, les possibilités de s'informer en Russie étaient fortement limitées. Les médias sont soumis à une forte censure. Le pays se trouve à la 155ème place sur 180 dans le classement de la liberté de la presse établi par l'organisation «Reporters sans frontières».

C'est pourquoi le collectif de hackers a imprimé des instructions sur l'utilisation des médias libres via le service d'anonymisation TOR. Mais ce n'est pas tout. Il y avait également un tutoriel de bricolage: quatre cochons y étaient représentés sur les feuilles. En les pliant à trois endroits précis, on pouvait voir le visage de Poutine.

Le yacht de Poutine fonce vers l'enfer

Mais c'est sans doute avec un yacht de Poutine qu'Anonymous a réussi son piratage le plus surprenant. Le collectif a manipulé les données du trafic maritime quelques jours seulement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Ils ont fait croire que le yacht de luxe «Graceful» de Vladimir Poutine, d'une valeur de 97 millions de dollars, avait coulé au large d'une île ukrainienne. Ensuite, le groupe a modifié sa destination en indiquant qu'il se rendait vers l'«enfer».

«Le Kremlin ment» au lieu du défilé militaire à la télévision

Le «Jour de la Victoire» (commémoration de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie), le 9 mai, Anonymous a piraté une nouvelle fois des chaînes de télévision et des stations de radio. Précisément au moment où des millions de Russes voulaient regarder le défilé militaire. Au lieu de cela, des messages tels que «le Kremlin ment» ont défilé sur les écrans.

Le journaliste de la BBC Francis Scarr a partagé sur Twitter une vidéo du piratage. Anonymous a ainsi modifié les noms des émissions en messages anti-guerre, tels que: «Le sang de milliers d'Ukrainiens et de centaines de leurs enfants tués est sur vos mains. La télévision et les autorités mentent. NON à la guerre!»

Deux semaines seulement après l'invasion de l'Ukraine, Anonymous a piraté la version russe de Netflix (Wink and Ivi) et plusieurs chaînes de télévision d'État (Rossiya 24, Channel One, Moscow 24). Au lieu des programmes télévisés classiques, des vidéos de la guerre en Ukraine ont été diffusées.

Il y a quelques jours, Anonymous a diffusé des chansons anti-guerre et l'hymne de l'Ukraine sur la station de radio russe «Kommersant FM».

Les hackers attaquent d'autres hackers

Les attaques directes ou indirectes contre le Kremlin ne sont pas les seules à être perpétrées par Anonymous. Même au sein du monde du hacking, le collectif se livre à un échange de coups avec la Russie.

Fin mai, Anonymous a annoncé sur Twitter le piratage du groupe de hackers prorusses KillNet. La base de données des utilisateurs de KillNet a été publiée sous le lien «justpaste.it» – ce qui signifie «il suffit de le copier». «LOL», a ajouté Anonymous à son communiqué.

Le YouTube russe «disparu pour toujours»?

On l'a vu, la cyberguerre d'Anonymous comprend également des attaques directes contre le gouvernement russe et le piratage de sites web gouvernementaux. Mais des attaques indirectes visent également à nuire au Kremlin.

La plateforme vidéo «RuTube» – la variante russe de YouTube – a été mise temporairement hors service par Anonymous le 9 mai, le «Jour de la Victoire». Le portail vidéo compterait environ 14,5 millions d'utilisateurs par mois. Depuis l'invasion russe en Ukraine, il est toutefois également utilisé par de nombreuses chaînes proches du gouvernement et des chaînes nationales.



Anonymous a déclaré sur Twitter qu'ils avaient endommagé près de 75% de l'infrastructure de la version principale et 90% de la version de secours de RuTube. «RuTube a probablement disparu pour toujours», s'est félicité le collectif.

Les opérateurs ont immédiatement commencé à restaurer les enregistrements. Toutefois, la plateforme a effectivement été hors ligne pendant plusieurs jours: «Nous avons vraiment subi la plus forte cyberattaque de l'histoire de RuTube», a écrit l'entreprise sur Telegram.