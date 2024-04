Volodymyr Zelensky désire que ses alliés lui ouvrent les bras et lui envoient des systèmes de défense Patriot. Keystone

Kiev n'a besoin «que de 7 systèmes Patriot» et personne ne veut les lâcher

La Russie arrose l'Ukraine quotidiennement de missiles. Le président Volodymyr Zelensky appelle l'Occident à fournir à son pays des systèmes de défense aérienne suffisants.

Remo Hess, Bruxelles / ch media

Pour les Ukrainiens, la semaine a été traumatisante: presque chaque jour, le président russe Vladimir Poutine arme des missiles, des drones kamikazes et des bombes planantes sur le pays. Il vise ainsi de manière ciblée les infrastructures civiles comme les centrales électriques ou le réseau électrique. La population ukrainienne, privée d'électricité et d'eau par millions, en fait les frais.

C'est Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, proche de la frontière russe, qui est actuellement la plus durement touchée. On dénombre régulièrement des morts et des blessés parmi la population civile. Les experts supposent que la Russie veut démoraliser la ville et ses habitants par des tirs continus afin de la prendre au printemps lors d'une attaque de grande envergure.

Les attaques aériennes russes ont de plus en plus de succès, car les Ukrainiens manquent de moyens de défense aérienne. Depuis des semaines, le président Volodymyr Zelensky demande donc à l'Occident de lui fournir de nouveaux systèmes de défense aérienne et des munitions. C'est désormais «la priorité numéro 1» absolue pour son pays, a déclaré Zelensky jeudi lors de sa visite d'Etat en Lituanie.

«Nous n'avons besoin que de sept systèmes»

Le nombre de systèmes Patriot que l'Ukraine a reçus de l'Occident est tenu secret. Mais ils se chiffreront à une poignée. Selon Zelensky, l'Ukraine aurait besoin de 25 systèmes pour protéger le pays sur l'ensemble de son territoire.

Dans une interview accordée au Washington Post, son ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba évoque désormais sept systèmes pour défendre (au moins) les plus grandes villes. Une autre batterie de Patriot pourrait en outre être déplacée plus près du front, où les soldats ukrainiens se démènent et souffrent des nombreux bombardements de l'ennemi.

Les Ukrainiens savent déjà où se procurer les systèmes Patriot: son équipe a identifié plus de 100 systèmes Patriot dont les alliés peuvent potentiellement se passer, selon Kuleba. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan la semaine dernière, où ils ont célébré le 75ᵉ anniversaire de l'alliance militaire, Kuleba a déclaré:

«Je suis désolé de gâcher la fête d'anniversaire. Mais qui peut croire que l'alliance de défense la plus puissante du monde n'est pas capable de trouver sept batteries de Patriot et de les mettre à la disposition du seul pays au monde qui est attaqué quotidiennement par des missiles balistiques?»

Selon le fabricant américain «Raytheon», 19 pays dans le monde ont environ 250 systèmes Patriot dans leur arsenal.

Le discours enfiévré au Parlement européen devient viral

A Bruxelles, la réticence des Etats occidentaux à fournir rapidement à l'Ukraine les capacités de défense aérienne nécessaires provoque une colère ouverte. Au Parlement européen, c'est l'ancien premier ministre belge Guy Verhofstadt qui a demandé que l'on refuse aux Etats de l'UE la décharge du budget 2023 jusqu'à ce qu'ils se mettent en route et remettent à l'Ukraine les systèmes Patriot demandés. Son discours empreint de rage qui est devenu viral sur Internet, sans obtenir l'effet escompté. Dans la pratique, cela ne fait pas grande différence pour les Etats membres de l'UE que le Parlement approuve ou non le budget.

Il y aurait peut-être aussi des possibilités d'acheter des systèmes Patriot supplémentaires directement à l'usine. Raytheon a déclaré au magazine Defense News qu'il pouvait produire un système par mois. Actuellement, l'entreprise est occupée à construire les cinq batteries commandées par l'armée suisse. Etant donné qu'il est possible de produire 12 unités par an, la capacité est suffisante pour honorer les commandes en cours et futures dès qu'elles seront passées, a déclaré Tom Laliberty, chef de la division de défense terrestre et aérienne.