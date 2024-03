Un blackout causé par une attaque russe à Kharkiv, fin mars 2024. Image: EPA

Poutine s'acharne sur le point faible de l'Ukraine

L’Ukraine fait face depuis plusieurs jours à d'intenses bombardements sur ses infrastructures énergétiques. Une stratégie que Moscou a déjà utilisée par le passé, mais jamais avec cette intensité.

Cela a commencé vendredi 22 mars. Ce jour-là, à l'aube, une dense pluie de projectiles explosifs s'est abattue sur l'ensemble du territoire ukrainien. Plus de 60 drones kamikazes et près de 90 missiles de différents types ont été lancés depuis la terre et les airs contre un objectif précis: l'infrastructure énergétique du pays.

Et, bien que Kiev ait affirmé avoir abattu 55 drones et 37 missiles, les dégâts sont énormes. Au total, 136 installations ont été frappées dans tout le pays. Des dizaines ont été endommagées. Ce qui fait de cette attaque la plus importante contre l'infrastructure énergétique ukrainienne depuis le début de la guerre.

Parmi les sites touchés figure la plus grande centrale hydroélectrique d’Ukraine, DniproHES, frappée à huit reprises. L'étendue des dégâts n'est pas encore claire, mais le directeur de l’entreprise énergétique publique a évoqué lundi «des années» de réparation.

Résultat: huit régions ont subi des coupures de courant, privant des centaines de milliers d’Ukrainiens d’accès à l’électricité pendant plusieurs heures. Plusieurs villes ont été plongées dans le noir. Les autorités locales ont appelé les habitants à réduire leur consommation afin de limiter les risques de nouvelles coupures.

Environ 190 missiles

Après cette attaque, les bombardements n'ont pas cessé, bien au contraire. Une nouvelle vague de missiles et drones a frappé le pays deux jours plus tard, dans la nuit du 23 au 24 mars. Encore une fois, l'infrastructure énergétique ukrainienne était au centre du viseur des forces russes.

Le 24 mars, Volodymyr Zelensky a indiqué que la Russie avait tiré environ 190 missiles, 140 drones kamikazes et 700 bombes guidées aériennes sur l’Ukraine en l’espace d’une semaine, rapporte le Monde. Le même jour, le directeur d'une entreprise du réseau de distribution énergétique annonçait que son groupe avait «perdu 50 % de sa capacité de production».

Le même scénario s'est reproduit lundi. Dix personnes ont été blessées à Kiev, un bilan similaire à celui provoqué par une attaque de drones dans les régions méridionales de Mykolaïv et Odessa, où des infrastructures énergétiques ont été «endommagées». 300 000 personnes y ont été privées d'électricité.

Une stratégie qui a fait ses preuves

Ce n'est pas la première fois que la Russie s'en prend au réseau énergétique ukrainien. Lors de l'hiver 2022-2023, Moscou avait bombardé ces infrastructures de manière systématique. Ces frappes avaient provoqué des coupures de courant pour des millions d’habitants et avaient fortement affecté le système énergétique du pays.

Fin novembre, au moment où l'Ukraine basculait dans des températures hivernales, plus de six millions de foyers avaient subi des coupures d'électricité.

Il s'agissait d'une stratégie délibérée de la part de Moscou, consistant à priver les Ukrainiens d'électricité, de lumière et de chauffage, au moment où la situation sur le champ de bataille n'avançait pas. Les alliés de Kiev n'avaient pas hésité à qualifier cette tactique de «crime de guerre».

Les bombardements de ces derniers jours sont une réponse aux attaques ukrainiennes contre les régions frontalières de la Russie. Depuis quelques mois, Kiev multiplie les frappes contre ces localités limitrophes, tuant parfois des civils. Des groupes de combattants, se présentant comme des volontaires russes anti-Kremlin, ont également mené des incursions armées que Moscou a dit avoir repoussées.

Les lacunes de la défense aérienne ukrainienne

Avec ces frappes, Moscou espère accentuer l'instabilité interne en Ukraine, le Kremlin cherchant à dégrader la confiance nationale et internationale dans le gouvernement, analyse le centre de réflexion «Institute for the Study of War» (ISW). Ce dernier estime également que les forces russes essayent de «briser le réseau énergétique ukrainien» en exploitant le fait que Kiev dispose actuellement de peu de missiles antiaériens.

La Russie «profite des retards persistants de l'aide militaire occidentale», qui devrait «limiter considérablement» les lacunes de la défense aérienne ukrainienne, complète l'ISW.

Kiev ne manque aucune occasion pour demander davantage d'équipements à ses alliés. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a exhorté lundi à la livraison de systèmes antiaériens américains Patriot: