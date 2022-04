Boutcha: les corps étaient déjà là avant le retrait des Russes

C'est ce qu'affirme le «New York Times», qui a analysé des images satellites de la ville. Cela dément la thèse de Moscou, selon laquelle les cadavres ont été déplacés après le départ de ses soldats.

La découverte des cadavres de civils abandonnés dans les rues de Boutcha, apparemment exécutés par les soldats russes, a choqué le monde entier. Accusé tour à tour de «crimes de guerre», «massacre» et «génocide», le Kremlin conteste et parle de «canular» et «provocation».

Le ministère de la Défense a même suggéré que les Ukrainiens avaient déplacé les corps après le retrait des forces russes de la ville. Dans une prise de position publiée sur Telegram, il affirme:

«Il est particulièrement inquiétant que tous les corps des personnes dont les images ont été publiées par le régime de Kiev ne soient pas raidis après au moins quatre jours, qu'ils ne présentent pas de taches typiques de cadavre et que les plaies contiennent du sang non consommé.» Ministère russe de la Défense sur Telegram

Une analyse menée par le New York Times réfute les affirmations de Moscou. Le journal a examiné des images satellites fournies par Maxar Technologies, qui montrent des vues de Boutcha pendant et après le retrait des Russes. Pour bien comprendre, il est d'abord utile de jeter un coup d'oeil à la chronologie des événements.

Le 27 février , trois jours après le début de l'invasion, les forces terrestres russes avancent dans Boutcha. La ville est bombardée.

, trois jours après le début de l'invasion, les forces terrestres russes avancent dans Boutcha. La ville est bombardée. Le 11 mars , l'armée russe affirme avoir pris le contrôle de Boutcha, après plusieurs jours de combat.

, l'armée russe affirme avoir pris le contrôle de Boutcha, après plusieurs jours de combat. Le 31 mars , les Russes se retirent de la ville, où pénètrent les forces ukrainiennes.

, les Russes se retirent de la ville, où pénètrent les forces ukrainiennes. Le 1er avril, après d'intenses combats, Kiev annonce avoir repris la ville.

Les enquêteurs du New York Times ont comparé une vidéo tournée par les autorités ukrainiennes le 1er avril avec des images satellites prises entre le 9 et le 11 mars. Elles montrent des objets sombres jonchant la rue, dont la position correspond exactement à celle où les cadavres ont été retrouvés le 1er avril.

D'autres images montrent que des corps se trouvaient dans les rues déjà le 19 mars, bien avant le retrait des Russes. (asi)