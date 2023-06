Barrage détruit: ces images satellites montrent l'ampleur des dégâts

Au moins 600 kilomètres carrés de terrain ont été inondés suite à l'effondrement du barrage de Kakhovka, dans les sud de l'Ukraine. Les localités submergées se comptent par dizaines, les civils évacués par milliers. Voici à quoi ça ressemble.

Le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, dans le sud de l'Ukraine, a été endommagé dans la nuit de lundi à mardi. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement d'avoir saboté l'installation, qui s'est presque totalement effondrée.

Le barrage se trouve dans un endroit très délicat: il est situé en amont de la ville de Kherson sur le fleuve Dniepr, qui coupe littéralement la région en deux: le territoire sur la rive nord est contrôlé par l'Ukraine, alors que la rive sud est tenue par la Russie. Moscou occupe également le site de la centrale hydroélectrique.

Les raisons de l'effondrement du barrage ne sont pas encore connues. Des spécialistes interrogés par le New York Times tablent sur une «explosion délibérée» à l'intérieur de l'installation. Une défaillance structurelle ou une attaque depuis l'extérieur sont des scénarios également possibles, mais jugés moins probables.

Une chose est sûre. L'incident a eu des conséquences désastreuses pour toute la région. Le barrage retenait un réservoir contenant 18 km3 d'eau (soit 18 000 milliards de litres), une masse gigantesque qui s'est tout à coup retrouvée sans aucun obstacle: l'installation a été en grande partie emportée, comme le montrent les images satellites suivantes:

Un véritable mur d'eau s'est déversé en aval du bassin hydrique, le long du fleuve, en inondant la zone s'étendant de la centrale hydroélectrique à la ville de Kherson, située 70 kilomètres à l'ouest. Le président ukrainien Volodymyr Zelensly, en visite sur les lieux, a affirmé jeudi que plus de 600 km2 ont été inondés dans la région. L'augmentation du niveau des eaux est bien visible sur ces images satellites de la Nasa, datant du 5 et du 7 juin:

30 villes et villages inondés

Résultat, une trentaine de localités ont été inondées sur les deux rives du Dniepr, a affirmé le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko. Vingt se trouvent du côté ukrainien de la rivière, où 2629 maisons ont été touchées.

Une dizaines d'autres localités se trouvent sur le territoire occupé, à l'image de Nova Kakhovka, ville située tout près du barrage. Suite à l'effondrement de la structure, son centre a été inondé.

La place centrale de Nova Kakhovka, submergée par les eaux. Keystone

La situation n'est pas très différente à Kherson: dans les rues du centre, l'eau arrive à la taille et, au bord du Dniepr, elle est montée de cinq mètres. Dans la banlieue ouest de la ville, la plus éloignée du fleuve, une rivière large de plusieurs centaines de mètres s'est formée avec la montée des eaux.

Dans les rues de Kherson. Keystone

Les localités inondées s'étendent du réservoir de la centrale hydroélectrique jusqu'au village de Stara Zbur’ivka, situé en aval de la ville de Kherson, soit sur une bonne centaine de kilomètres.

Les images satellites montrent l'étendue des dégâts. Les photos prises par la société américaine Maxar Technologies avant et après l'effondrement sont éloquentes. Des villages entiers ont été engloutis par l'eau.

Le village de Korsunka, sur la rive orientale du Dniepr image: keystone/maxar

Krynky, également du côté russe du fleuve image: keystone/maxar

Olechky, pas loin de Kherson image: keystone/maxar

Des milliets d'évacuations

Les autorités ukrainiennes et russes procèdent à des évacuations de masse depuis l'effondrement du barrage. Selon les services d'urgence de Kiev, 1995 personnes ont été évacuées jeudi, dont 103 enfants. De nombreuses autres personnes ont fui par leurs propres moyens.

Les autorités ukrainiennes avaient initialement affirmé devoir évacuer plus de 17 000 civils.

Côté russe, 4500 personnes «ont déjà été évacuées», selon les autorités d'occupation, qui ont décrété l'état d'urgence. Des victimes seraient à déplorer: «Cinq personnes qui faisaient paître le bétail sont mortes noyées», a affirmé Vladimir Leontiev, le maire de Nova Kakhovka. C'est le premier bilan depuis la destruction du barrage.

Réponse désordonnée

Les autorités d'occupation ont réagi aux inondations de manière lente et désordonnée, rapporte le centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW). Selon des médias d'opposition russes, des civils ont parfois dû attendre les secours pendant deux jours sur le toit de leur maison, tandis que les soldats ont fui. Cela indique que le pouvoir local n'était pas préparé à faire face aux évacuations, commente l'ISW.

L'effondrement du barrage affecte également les positions militaires russes sur la rive orientale du Dniepr. Les inondations ont détruit de nombreuses fortifications de première ligne que les militaires de Moscou comptaient utiliser pour se défendre contre les attaques ukrainiennes, explique l'ISW.

Une porte-parole de l'armée ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient déplacé leur personnel et leur matériel militaire de cinq à quinze kilomètres de la zone inondée, ce qui les place hors de portée d'artillerie de certaines localités qu'elles bombardaient, situées de l'autre côté du fleuve. L'inondation a également détruit les champs minés le long de la côte, des images montrant des mines explosant dans l'eau.

La situation devrait lentement s'améliorer. Le ministère de la Défense britannique a affirmé jeudi que les niveaux de l'eau, après avoir continué d'augmenter au cours de la journée de mercredi, devraient commencer à baisser ce jeudi.

