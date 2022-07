Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne boude pas son plaisir devant un barbecue et un bon verre de rouge. image: facebook.com/zelenskiy95

Steak, kebab, vin rouge: voici les péchés mignons de Volodymyr Zelensky

S'il est aujourd'hui retranché dans un bunker de Kiev, Volodymyr Zelensky croquait la vie (et les bonnes choses) à pleines dents. Voici ce qui titillait particulièrement les papilles gustatives du président ukrainien avant que son pays ne bascule dans la guerre.

Derrière leur apparente futilité, les habitudes alimentaires des chefs d'Etat sont, au contraire, très révélatrices. Les goûts de Volodmyr Zelensky, par exemple, trahissent son attrait pour la simplicité. Celui qui se décrit comme un «animal omnivore» n'est pas compliqué et avale tout ce qu'on lui met sous le nez.

«En principe, j'aime ce qui est sans prétention - dans la nourriture ou dans quoi que ce soit d'autre. J'aime tout, même quand ce n'est pas très savoureux», a-t-il confié dans une interview en 2019, dévoilant en particulier son amour pour les plats concoctés par sa femme, Olena.

Laquelle ne se contente pas de faire la cuisine, d'ailleurs... Portrait Olena Zelenska est bien plus que la femme de Volodymyr de Marine Brunner

Zelensky, roi du barbecue

S'il est bien une chose dont le président ukrainien raffole, c'est le steak. «Une pièce de viande épaisse, complètement rôtie et non sèche», ajoute-t-il encore.

«Par-dessus tout, j'aime le steak de bœuf, mais j'en mange rarement maintenant. J'aime généralement cuisiner la viande sur le gril» Volodymyr Zelensky dans une interview au média ukrainien Segodnya

D'ailleurs, le grand amateur du barbecue a précisé que son mode de cuisson de prédilection est la grillade au tandoor.

Ce truc image: grill-tandoor.com

Toutefois, le viandard revendiqué a précisé qu'il appréciait également «le poisson, les légumes, les soupes, les salades de légumes».

Au petit-déj', Zelensky est friand d’œufs brouillés de poivrons et d'omelettes. «Rapidité» et «efficacité» oblige. Mais le péché mignon de Zelensky et d'Olena pour commencer la journée du bon pied, ce sont les tartines: «Le plus délicieux: du pain beurré avec du fromage et du thé noir au citron», a-t-il détaillé à Pravda. Mais attention, du thé sans sucre: «Je bois tout sans sucre depuis longtemps. (...) Je buvais 12 à 14 tasses de café par jour avec du sucre. Americano, expresso... c'était pareil. Je me suis calmé depuis quelques années». Zelensky tient à conserver sa silhouette sculptée à coups d'heures de fitness.

Le goût pour le fast-food

Ce n'est pas parce que «Volo» fait attention à sa consommation de sucre qu'il boude d'autres plaisirs coupables: le shawarma, kebab traditionnel des cuisines levantine et turque, en est le parfait exemple.

image: shutterstock

En mai 2019, la presse ukrainienne se faisait déjà l'écho de cette passion. Le chef de l'Etat postait alors un selfie en compagnie d'un kebab (et de quelques collègues), sur Facebook.

image: facebook

Dans la légende, il précise:

«Lorsque vous avez un emploi du temps chargé, le shawarma peut être la solution. En cela, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de terrible, d'incommode et encore moins de honteux. Et pourtant - cela aide à (...) ne pas rompre avec les gens. Pour ceux qui sont au pouvoir, c'est utile. Je recommande!»

Quel symbole de modestie, ce Volodymyr. En tout cas, l'épisode du kebab a marqué les esprits au point que des journalistes l'utilisent encore en 2022 pour leurs vœux de bon anniversaire:

Et niveau alcool ?

Si le président ukrainien affirme ne pas être un grand amateur d'alcool, un breuvage trouve particulièrement grâce à ses yeux: le vin. «J'aime vraiment le vin rouge», admet-il.

Pour conclure, il est une règle que le président applique scrupuleusement, peu importe ce qu'il boit ou mange: Zelensky ne le fait jamais seul, car il est «extrêmement important pour lui d'avoir quelqu'un à sa table».