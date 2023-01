Le gouverneur de la région de Tula, Alexei Dyumin (de gauche à droite) et le président russe Vladimir Poutine inspectent les systèmes d'armes russes. IMAGO/Office de presse présidentiel russe

Un proche de Poutine serait en train de créer une armée de drones

Alexei Dyumin, l'homme qui aurait sauvé Vladimir Poutine d'un ours brun en colère, se consacrerait à la création d'une armée de drones.

Un article de

Alexei Dyumin était le garde du corps de Poutine et son vice-ministre de la Défense. Désormais, le gouverneur de la région russe de Toula a créé une école de pilotage de drones pour les troupes du Kremlin et les agents des services secrets afin de cibler l'Ukraine selon le quotidien britannique Daily Mail.

Les médias d'Etat russes parlent de manière positive d'Alexei Dyumin et certains le considèrent même comme un possible successeur de Vladimir Poutine.

Retrouver l'avantage aérien

Selon les informations du Daily Mail, l'agence de propagande russe Federal News Agency a publié des vidéos et des images de l'école de pilotes de drones de Toula, ville située à 200 kilomètres de Moscou. Alexei Dyumin recruterait un certain nombre d'instructeurs militaires pour former une nouvelle armée de pilotes de drones. Avec cette nouvelle unité de l'armée, la Russie veut retrouver l'avantage aérien dans la guerre contre l'Ukraine.

Les soldats suivraient un entraînement intensif avant d'être envoyés directement sur le front pour mener des attaques de drones. Ils auraient également reçu du matériel, des machines et des équipements spéciaux supplémentaires.

«Depuis le début de cette opération militaire spéciale, Alexeï Dyumin est en contact permanent avec le ministère russe de la Défense et le commandement des unités dans lesquelles les réservistes de Toula sont en service.» Maxim Sinyavsky, ministre du Commerce de Toula Daily mail

Des drones kamikazes iraniens sont utilisés par l'armée russe en Ukraine Vidéo: watson

En Russie, la guerre contre l'Ukraine est toujours qualifiée «d'opération militaire spéciale».

«La maîtrise de l'utilisation des drones permettra au personnel militaire d'accomplir ses tâches avec compétence» Maxim Sinyavsky, ministre du Commerce de Toula,

L'homme de confiance

Alexei Dyumin apparaît depuis longtemps aux côtés du président russe. Il aurait gagné la confiance du chef du Kremlin lorsqu'il a fait fuir un ours brun dans une résidence de montagne isolée, sauvant ainsi la vie de Poutine. En 1999, à l'époque où Poutine est devenu premier ministre et peu après président, Alexei Dyumin travaillait dans les services de sécurité.

Lorsque Poutine a repris les rênes du gouvernement en 2008, Dyumin a été promu à son poste de chef de la sécurité. En 2012, il l'a suivi au Kremlin et endossa le rôle de chef adjoint de l'ensemble du service de sécurité présidentiel et du renseignement militaire russe (GRU).

En 2014, l'ex-garde du corps de Poutine a secrètement dirigé l'opération qui a permis de libérer le président ukrainien déchu Viktor Ianoukovytch en Crimée et de le ramener en Russie. Dyumin est considéré comme l'un des hommes clés de l'annexion de la Crimée, a rapporté le magazine Der Spiegel l'année dernière. En 2015, il a été nommé vice-ministre de la Défense sous Sergueï Choïgou.

(Jule Damaske pour T-Online traduit par cru).