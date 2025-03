Ketchup, motos, bateaux: comment l'UE va taxer les produits américains

Les Etats-Unis sont un partenaire économique majeur de l'Union européenne. Keystone

Voici un état des lieux des droits de douane frappant aujourd'hui les produits américains importés dans l'Union européenne, avant la réplique promise par la Commission européenne à la hausse des droits de douane par Washington sur acier et aluminium.

Plus de «International»

En 2023, 31% des exportations américaines vers l'UE, en valeur, étaient soumises à des droits de douane, selon les données les plus récentes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le reste n'est pas taxé en vertu d'accords.

Si le taux tarifaire moyen est d'environ 1% de part et d'autre, selon la Commission européenne, il n'y a pas de symétrie systématique entre les régimes douaniers. En conséquence, certains droits de douane de l'UE sont plus élevés que ceux des États-Unis sur les mêmes produits, et d'autres plus bas.

10 milliards d'euros en jeu

Premier client et deuxième fournisseur en biens de l'UE, les Etats-Unis sont un partenaire économique majeur des Vingt-sept. En 2024, le bloc a exporté 531,6 milliards d'euros de marchandises vers les États-Unis et en a importé 333,4 milliards d'euros.

L'UE a perçu environ 3 milliards d'euros de droits de douanes sur les produits américains importés dans le bloc en 2023, selon la Commission, affirmant également que, en sens inverse, les Etats-Unis en avaient perçu 7 milliards d'euros la même année.

En 2023, presque 70% des importations américaines entraient dans l'UE «duty free», selon l'outil «Tariff analysis online» de l'OMC. Etaient ainsi exemptés de frais douaniers la quasi totalité des hydrocarbures (pétrole brut, gaz naturel liquéfié, charbon...) et l'intégralité des produits pharmaceutiques. Ces secteurs pèsent lourd dans la balance commerciale de l'UE vis-à-vis des Etats-Unis, occupant les deux premiers postes de dépenses.

Le bourbon, cité comme pouvant être visés par les droits de douane «forts mais proportionnés» promis par la Commission à partir du 1er avril, n'est aujourd'hui pas taxé non plus à l'entrée dans l'UE, son plus gros marché à l'export.

Ketchup, miel, caviar, Harley, tracteurs, bateaux

Seulement 1% des exportations américaines vers l'UE étaient soumises en 2023 à des droits de douanes supérieurs à 10%. Derrière les produits à base de tabac, biens les plus taxés toutes catégories confondues, on retrouve plusieurs denrées alimentaires: le ketchup, soumis à un droit de 10,2%, le miel naturel (17,3%), les cornichons (17,6%) ou le caviar (20%). Avec 32% de droits de douane, certains moûts de raisin pouvant être utilisés pour produire des vins sans alcool sont le produit alimentaire américain le plus taxé.



Cibles, sous le premier mandat de Donald Trump, de lourdes taxes additionnelles, ensuite levées, les motos du célèbre constructeur Harley-Davidson exportées vers l'UE étaient soumises en 2023 à 6% de droits de douane, selon la base de l'OMC.

Les voitures américaines se voient elles imposer 10% de droits de douane. C'est 15 points de pourcentage de moins que les taxes pratiquées de l'autre côté de l'Atlantique par les douanes américaines sur les véhicules utilitaires et les pick-ups européens, des segments stratégiques pour les constructeurs américains et très protégés.

D'autres moyens de transport comme les tracteurs (16%), les vélos à roulement à billes (14%) ou encore les caravanes motorisées (10%) sont également taxés à un niveau relativement important. Les bateaux, dans le viseur de la riposte douanière de Bruxelles, étaient soumis en 2023 à des taxes inférieures à 5%. (mbr/ats)