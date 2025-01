Donald J. Trump est le 47e président des Etats-Unis, la cérémonie s'achève

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche suscite des réactions variées, oscillant entre optimisme et appréhension, tandis que le monde s’interroge sur les orientations de son nouveau mandat. Voici un tour d’horizon des principales réactions mondiales à son retour au pouvoir.



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué l’investiture de Donald Trump, exprimant son espoir d’une collaboration étroite face aux grands défis mondiaux. «La force durable du partenariat transatlantique peut nous permettre d’atteindre une plus grande prospérité et de renforcer notre sécurité commune», a-t-elle déclaré.



Olaf Scholz, chancelier allemand, a souligné l’importance des relations transatlantiques, qualifiant les États-Unis d’«allié le plus proche» de l’Allemagne. «L’UE, avec ses 27 membres et plus de 400 millions d’habitants, reste un partenaire fort et uni», a-t-il ajouté. Le roi Charles III a adressé un message personnel de félicitations à Donald Trump, évoquant «la relation spéciale et durable entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis».



Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, s’est montré enthousiaste : «Les plus beaux jours des relations entre nos deux pays sont devant nous», a-t-il assuré. Il a exprimé sa conviction que cette nouvelle collaboration porterait l’alliance entre les Etats-Unis et Israël «à des sommets encore jamais atteints».



Le président Vladimir Poutine a félicité Donald Trump et déclaré qu’il restait «ouvert au dialogue» concernant le conflit en Ukraine, en espérant avancer vers une «paix durable», trois ans après avoir envahi son voisin. De son côté, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a accueilli la nouvelle avec espoir: «La politique de paix par la force annoncée par le président Trump offre une opportunité unique de parvenir à une paix juste et durable», a-t-il écrit sur X.



Justin Trudeau, premier ministre canadien, a félicité Donald Trump tout en rappelant l’importance du partenariat économique entre les deux nations. Toutefois, il a exprimé ses inquiétudes face à la possible mise en place de droits de douane de 25% par l’administration Trump.



Le premier ministre indien Narendra Modi a exprimé sa joie de retrouver Donald Trump, qu’il a qualifié de «cher ami». Il s’est dit impatient de «travailler de nouveau en étroite collaboration» pour bâtir «un avenir meilleur pour le monde» au bénéfice des deux pays. Quant au président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, il a affiché son désir de maintenir les États-Unis comme «partenaire historique» du Brésil, bien que Donald Trump ait été un proche allié de Jair Bolsonaro, son rival politique. «Nous ne voulons pas de querelles, ni avec les Américains, ni avec la Chine, l’Inde ou la Russie», a-t-il déclaré.