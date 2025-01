Tous les looks des bals de l'investiture de Trump

La famille Trump et leurs proches se sont mis sur leur 31 pour les trois bals inauguraux organisés ce lundi soir, à l'occasion de l'investiture du 47e président des Etats-Unis. Paillettes, nœuds papillon et robes de princesse étaient de sortie. Voici les images.

Ce ne sont pas un, pas deux, mais trois bals auxquels Donald Trump et les siens ont participé dans la foulée de la cérémonie d'investiture. Trois évènements, trois publics différents. Si le «Commander-in-Chief Ball» est destiné aux militaires, le «Liberty Ball» est réservé aux partisans du président, quand le «Starlight Ball» rassemble d'importants donateurs. Pour l'anecdote, alors que Joe Biden avait dû renoncer à organiser le moindre bal, Covid-19 oblige, l'investiture de Barack Obama avait comporté pas moins de dix bals officiels.

Si trois bals est considéré comme un petit chiffre, le clan Trump n'a pas lésiné sur ses tenues.

Melania et Donald Trump

Le first couple a évidemment eu la primauté. Donald Trump et sa femme Melania ont été accueillis au Commander-in-Chief Ball sur fond de hurlements enjoués de la foule.

Pour l'occasion, la première dame portait un modèle conçu par Hervé Pierre, le même couturier à l'origine de sa robe de bal d'investiture en 2017. On comprend pourquoi: c'est un combo gagnant.

Le président Trump et la première dame Melania Trump sont entrés sous une ovation tonitruante. Image: www.imago-images.de

La première dame de 54 ans a ébloui la foule alors qu'elle sortait dans une robe bustier noire et blanche.

Usha et JD Vance

Le second couple leur a suivi la marche. Pendant que JD Vance était bien sommé de se contenter d'un très classique costard avec nœud pap', son épouse Usha Vance a choisi une robe bustier bleue sans bretelles, en tulle et sequins.

Le vice-président JD Vance et sa femme, l'ancienne avocate d'affaires Usha.

Le vice-président JD Vance et sa femme, l'ancienne avocate d'affaires Usha. Image: AP