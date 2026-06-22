Un intercepteur russe MiG-31 décolle (image d'archive) : l'appareil emporte un missile hypersonique Kinzhal sur son fuselage. Image: IMAGO/Ministère russe de la Défense

L'Ukraine dévoile un «avantage secret» de la Russie à ses alliés

Missiles, drones, blindés: tout ce que l'armée ukrainienne a récupéré sur le champ de bataille des mains ennemies se retrouve désormais répertorié sur un portail unique. Les alliés de Kiev ont donc accès aux failles de l'armée russe.



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L'Ukraine a lancé une nouvelle plateforme en ligne consacrée à l'analyse des technologies militaires russes, récupérées directement sur le terrain. Le ministre du Numérique Mykhaïlo Fedorov l'a annoncé vendredi sur X.

Ce portail, baptisé TrophyLab, doit par ailleurs permettre aux Etats alliés de l'Ukraine, aux instituts de recherche et aux fabricants de technologies de défense d'accéder à des données techniques, telles que des analyses des vulnérabilités connues des armements russes, par exemple.



Selon Fedorov, l'offre couvre des informations relatives à des missiles, drones et véhicules militaires récupérés sur le champ de bataille. Les utilisateurs peuvent également demander la mise à disposition d'équipements physiques, pour mener leurs propres investigations — ce qui devrait accélérer sensiblement le développement de mesures de contre-offensive.



«Ce qui était conçu comme un avantage secret de l'ennemi est désormais démonté, pour défendre la démocratie» Mykhaïlo Fedorov

Sur son site, le gouvernement ukrainien présente TrophyLab comme le portail officiel de recherche sur les équipements russes récupérés au combat. L'objectif est aussi et surtout de centraliser technologies, résultats de recherche et expertises de diverses agences et institutions, afin d'éviter les doublons et d'accélérer le développement de nouvelles technologies défensives.

Plus de 100 systèmes d'armes répertoriés

La base de données recense à ce jour plus de 115 armes et équipements récupérés, dont des éléments de missiles hypersoniques de type Kinjal, de chars de combat T-90M, ainsi que des drones kamikazes iraniens Shahed-136, que la Russie utilise dans sa guerre contre l'Ukraine.



La plateforme comprend 79 catégories et sous-catégories de systèmes d'armement. Les utilisateurs enregistrés ont aussi accès à plus de 225 études finalisées à ce propos, issues d'instituts scientifiques, de laboratoires et de centres de développement.



Outre le ministère de la Défense ukrainien, de nombreux autres organismes étatiques participent au projet: le service de renseignement militaire HUR, l'état-major des forces armées, le ministère de l'Intérieur et le service de sécurité intérieure SBU. Il s'agit à la base d'un projet pilote approuvé par le gouvernement ukrainien.



L'Ukraine espère que ses partenaires internationaux pourront, sur la base des informations recueillies, développer plus rapidement de nouveaux systèmes de protection et de défense. A terme, l'ensemble des systèmes d'armes récupérés doit être numérisé et rendu accessible à des fins de recherche. L'objectif est clair: devancer les évolutions technologiques russes. (t-online)



(traduit et adapté par dag)