La partie de cartes se termine par une attaque à la hache



La police allemande a dû intervenir à Bielefeld suite à une altercation qui a gravement dégénéré dans un appartement (image prétexte). Image: DPA

Un homme de 51 ans a été placé en détention provisoire après avoir agressé un membre de sa famille en Allemagne suite à une partie de cartes.

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Un homme de 51 ans a attaqué son neveu à la hache à Minden, à proximité de Bielefeld (Allemagne). Il a été arrêté et placé en détention provisoire, ont indiqué les autorités locales.

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L'individu aurait agressé le jeune homme de 20 ans dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'ils jouaient aux cartes. Il aurait infligé à la victime des blessures à la tête mettant sa vie en danger. L'agression s'est produite dans un appartement situé dans un immeuble collectif situé à Minden, dans le nord-ouest de l'Allemagne.

D'autres membres de la famille seraient intervenus et auraient appelé les secours. Ils ont été légèrement blessés, tout comme le suspect. Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pour coups et blessures graves et tentative de meurtre. Le mobile du crime reste quant à lui incertain. (trad. btr).