Le logo Tesla rend notamment hommage au célèbre inventeur Nikola Tesla. Image: Imago

Le logo Tesla cache un secret

VW pour Volkswagen, BMW pour Bayerische Motoren Werke et «T» pour Tesla, pourrait-on penser. Mais ce dernier logo repose sur bien plus qu'une simple initiale, révèle Elon Musk.

Jennifer Buchholz / t-online

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Le logo du constructeur automobile Tesla est presque discret avec son style épuré. A première vue, il ressemble à un «T» plutôt futuriste. Pourtant, contrairement au «T» de Toyota ou au «H» de Hyundai, ce symbole ne représente pas le nom du géant Tesla. Et il ne s'agit pas non plus d'un simple sigle d'entreprise.

Ce qui se cache derrière le logo Tesla

A la question d'un utilisateur de X demandant ce que représente le «T» dans le logo Tesla, Elon Musk a répondu qu'il était conçu «comme une coupe transversale d'un moteur électrique». Le signe se veut ainsi délibérément une allusion à la technologie qui équipe le véhicule. Et bien qu'il ne constitue pas seulement une abréviation graphique du nom de la marque, il sert néanmoins au quotidien de signe distinctif.

La particularité tient au fait que le moteur, en quelque sorte le cœur des véhicules, est intégré dans la pensée même du logo. C'est également ce que confirme le designer Daniel Fourie. Sur le portail en ligne Quora, il explique comment le logo Tesla peut être dérivé de la coupe transversale d'un moteur électrique.

Dans son article, Daniel Fourie met par ailleurs au jour une petite incohérence. Car ce n'est pas un moteur à courant alternatif (celui normalement installé dans tous les véhicules du constructeur) qui a servi de modèle au logo Tesla. Le design du logo s'inspire en réalité de la coupe transversale d'un moteur à courant continu.



Or, Tesla utilise dans ses véhicules des moteurs à courant alternatif, fondés sur les travaux du physicien Nikola Tesla. Celui-ci est considéré comme l'un des pères du système moderne de courant alternatif. Ses travaux ont largement contribué à ce que le courant alternatif s'impose comme norme dans l'approvisionnement électrique, au détriment du courant continu.

L'explication visuelle du logo Tesla. Image: X

Ce qui se cache derrière le logo SpaceX

Avec son tweet, Elon Musk éclaircit du même coup une autre question: la signification du logo SpaceX. Le «X» est censé représenter la trajectoire, c'est-à-dire la courbe de vol d'une fusée. La ligne courbe à l'intérieur de la lettre visualise le parcours du vol vers l'espace, une référence au cœur de métier de l'entreprise spatiale.

A noter que le logo Tesla, comme le logo SpaceX, ont été conçus par la même entreprise, RO Studio. (trad. ysc)