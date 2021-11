Une campagne choc pro-vaccin déballe des images insoutenables

«C'est pourquoi nous continuons à miser sur des faits et des messages positifs»

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à Berne ne voit pas non plus de modèle dans la procédure tchèque. «Les appels à la peur attirent l'attention, mais risquent en même temps de susciter le rejet d'une partie de la population», indique l'OFSP à CH Media.

La campagne a surtout déclenché une chose: susciter la polémique sur les limites de ce qui peut être dit et montré.

Jusqu'à présent, ce spectacle d'horreur a donné aussi peu de résultats que la semaine de la vaccination organisée en Suisse . Au cours des sept derniers jours, le taux de vaccination tchèque a augmenté de 0,5%. Pendant ce temps, le nombre de nouvelles infections quotidiennes augmente nettement plus vite. Le nouveaux cas quotidiens dépassent actuellement les 11 500.

Des cadavres de personnes décédées du Covid-19, allongés dans des lits d'hôpital et emballés dans un sac mortuaire, surmontés par des phrases accrocheuses du style «Il a cru à la désinformation». C'est la campagne choc lancée il y a une semaine par les autorités tchèques dans l'objectif d'augmenter le faible taux de vaccination du pays, qui n'est que de 57% (contre 64% en Suisse).

