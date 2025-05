Foule de fidèles et dirigeants à la messe inaugurale de Léon XIV

La messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV a débuté dimanche vers 10h00 sur la place Saint-Pierre au Vatican. Elle se déroule en présence de dizaines de milliers de fidèles et de plus de 150 délégations étrangères.

Avant la messe, le pape de 69 ans est allé en papamobile au contact des fidèles. Keystone

Après s'être recueilli sur la tombe de Saint Pierre, Robert Francis Prevost, premier souverain pontife américain, est entré en procession avec les patriarches orientaux sur le parvis de la gigantesque place, devant un parterre de dirigeants étrangers. Parmi eux, le vice-président américain JD Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter y assiste aussi.

Le pape Léon XIV, sensible à la justice sociale, a dénoncé une économie «qui exploite les ressources de la Terre et marginalise les plus pauvres».

«Nous voyons encore trop de discorde, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la Terre et marginalise les plus pauvres»

Il a prononcé son homélie en italien.

Avant la messe, le religieux de 69 ans s'est rendu en papamobile au contact des fidèles. Debout et souriant à bord du petit véhicule blanc, il a salué et béni la foule qui l'a applaudi, certains criant son nom, d'autres agitant des drapeaux de leur pays d'origine. (ats/vz)