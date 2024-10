Le Vatican va publier son premier rapport sur la protection des mineurs

Intégrée en 2022 à la Curie, cette instance a toutefois fait l'objet de sévères critiques et enregistré plusieurs départs. Démissionnaire en mars 2023, son membre le plus influent, Hans Zollner, l'a accusée de souffrir de problèmes structurels et de transparence.

Présenté comme une «première étape», le texte «documente les risques qui subsistent et les progrès qui peuvent être réalisés dans les efforts de l'Église pour protéger les enfants et les adultes vulnérables», a indiqué la Commission, en précisant qu'il listait aussi des «recommandations spécifiques».

Le chef de la diplomatie de l'ONU joue toujours plus les électrons libres et discrédite ainsi les Nations unies.

Les amuse-bouches sont-ils meilleurs à Kazan qu'ailleurs, plus sucrés et plus gras qu’en Suisse? Ce n’est pas en tout cas pour la gastronomie que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’y est rendu, alors que près de 60 pays s’étaient réunis au Bürgenstock, en juin, pour chercher des solutions à la guerre en Ukraine. Ce n’était pas non plus la destination de Vladimir Poutine, initiateur de ce conflit qui, depuis bientôt 980 jours, ravage son voisin.