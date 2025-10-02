Le nouvel uniforme «Mezza-Gala» de la Garde suisse présenté à Rome

Les gardes suisses Loic, à droite, et Lorenz, à gauche, font une démonstration du nouvel uniforme «Mezza-Gala» au Vatican à Rome. Keystone

Voici le nouvel uniforme «Mezza-Gala» de la Garde suisse

Un nouvel uniforme de la Garde suisse a été présenté jeudi au Vatican. L'uniforme dit «Mezza-Gala» est notamment porté lors des visites à l'ambassade et est fabriqué à Rothenthurm dans le canton de Schwytz.

La tunique s'inspire de l'uniforme «Mezza-Gala» original de la Garde suisse de la fin du XIXe siècle, a expliqué jeudi à Rome devant les médias le commandant du corps, Christoph Graf.

Il sera porté lors des visites aux ambassades, des conférences de presse ou des dîners officiels, et ce exclusivement par les officiers d'état-major et les sergents-majors.

Comme l'uniforme original, il est noir avec des boutons dorés, qui sont légèrement plus grands dans la version actualisée.

En revanche, la nouvelle version ne comporte pas d'épaulettes dorées et le casque a été remplacé par un chapeau de style allemand, a détaillé le caporal et porte-parole du corps, Eliah Cinotti.



Le nouvel uniforme, dont il n'existe que neuf exemplaires, est principalement fabriqué en laine. (sda/ats)