Le Vatican n'enquêtera pas sur les évêques suisses. Keystone

Le Vatican refuse d'enquêter sur les évêques suisses soupçonnés d'abus

Le Vatican estime qu'entamer des procédures pénales internes envers les envêques suisses soupçonnés d'abus sexuels n'a pas lieu d'être. Il reconnaît toutefois que les procédures prévues par le droit canonique n'ont pas été suivies correctement et assure avoir émis des «réprimandes».

Plus de «International»

Une procédure pénale interne à l'Eglise sur les évêques suisses soupçonnés d'abus sexuels n'est «pas nécessaire». Le Vatican ne prononce aucune sanction formelle, malgré des «erreurs et des négligences», indique la Conférence des évêques suisse (CES) vendredi.

Celle-ci avait envoyé au début 2024 à Rome les résultats de l'enquête canonique préliminaire diligentée en septembre 2023 afin de clarifier divers reproches émis à l'encontre de certains évêques suisses. Le Dicastère pour les évêques à Rome a maintenant répondu, explique la CES.

Le Vatican dit avoir suivi avec beaucoup d'attention l'effort entrepris par la CES et d'autres organes ecclésiastiques pour examiner la douloureuse histoire des abus sexuels dans le contexte de l'Eglise catholique romaine en Suisse depuis le milieu du 20e siècle.

Procédures «pas suivies correctement»

Le Vatican constate dans l'enquête qui lui a été soumise qu'aucun élément permet d'identifier des délits punissables, de dissimulation, de négligence ou d'erreur qui nécessiteraient l'ouverture d'une procédure pénale canonique.

Néanmoins, le comportement décrit n'est pas considéré comme correct. Il s'est avéré que les procédures prévues par le droit canonique n'ont pas été suivies correctement.

Réprimandes canoniques

En raison de ces irrégularités formelles, le Dicastère pour les évêques à Rome a émis des réprimandes canoniques. Aussi, certains évêques ont reçu une réponse personnelle.

Le dicastère invite les mêmes évêques et l'ensemble du corps épiscopal suisse à être plus attentifs à l'avenir et à traiter les cas d'abus signalés avec la plus grande diligence et expertise.

(sda/ats)