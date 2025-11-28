Le nouveau pape va recevoir une lettre inattendue. Keystone

Le Hezbollah va remettre une lettre... au pape

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, s'est félicité de la visite au Liban du pape Léon XIV. Il a précisé qu'il avait demandé à des membres de son mouvement de lui faire parvenir une lettre pour l'occasion.

«Je me réjouis de la visite au Liban du pape», a déclaré vendredi soir le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, lors d'un discours télévisé. Il a indiqué avoir «chargé des membres du conseil politique» du mouvement de se rendre à l'ambassade du Saint-Siège «pour présenter, au nom du Hezbollah, une lettre qui sera aussi publiée dans les médias».

Après la Turquie, pays majoritairement musulman où il a évoqué l'importance du dialogue interconfessionnel, Léon XIV doit se rendre, de dimanche à mardi, au Liban pour une visite très attendue. Il doit notamment célébrer une messe en plein-air sur le front de mer à Beyrouth devant environ 120 000 personnes.

«Cette visite intervient à un moment charnière. Nous prions pour que le Saint Père contribue à propager la paix au Liban, à libérer le pays, et à mettre un terme à l'agression israélienne; pour qu'il se tienne debout, comme nous savons qu'il sait le faire, pour les opprimés», a ajouté Naïm Qassem.

Diminution du nombre de chrétiens

En dépit du rôle politique important que jouent les chrétiens au Liban, seul Etat arabe où le président de la République est issu de cette communauté, ces derniers ont vu leur nombre diminuer au cours des dernières décennies, notamment en raison de l'émigration des jeunes.

Sur les routes du Liban ces jours-ci, s'alignent des panneaux publicitaires géants portant la photo du pape et la mention «Heureux les artisans de paix» alors que le pays tente de se relever de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël.

Malgré un cessez-le-feu qui y a mis fin il y a un an, l'armée israélienne a intensifié ces dernières semaines ses frappes au Liban, disant viser le Hezbollah, notamment dans le sud, pour l'empêcher de se réarmer. Israël, qui maintient des positions dans le sud en dépit de l'accord, a tué le 23 novembre lors d'une frappe dans la banlieue de Beyrouth, le chef militaire du Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai.

