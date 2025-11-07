assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Vatican

Un garde suisse aurait insulté deux femmes juives

epa12430985 Swiss Guard recruits stand in formation during the swearing-in of new recruits to the Swiss Guard, in the Courtyard of San Damaso, in Vatican City, 04 October 2025. EPA/RICCARDO ANTIMIANI ...
Un porte-parole de la garde pontificale a confirmé qu'un «épisode litigieux» avait été signalé (image d'archives).Keystone

Un garde suisse aurait insulté deux femmes juives

Un membre de la garde vaticane fait l'objet d'une enquête pour insultes anti-juifs présumées. Les faits se seraient déroulés lors de l'audience générale du pape.
07.11.2025, 11:0707.11.2025, 11:07

Un garde pontifical suisse fait l'objet d'une enquête pour des insultes qu'il aurait proférées à deux femmes juives. L'incident se serait produit lors de l'audience générale du pape le mercredi 29 octobre. Interrogé par l'agence italienne Ansa, le porte-parole de la Garde suisse pontificale, le caporal Eliah Cinotti, a confirmé vendredi qu'un «épisode litigieux» avait été signalé et qu'une enquête interne, dont le contenu reste confidentiel, avait été lancée.

«Il s'agit d'une procédure normale car le service doit toujours être assuré avec le plus grand professionnalisme», a-t-il ajouté. L'affaire avait été révélée par le quotidien italien La Repubblica.

La Garde suisse a un nouvel uniforme, mais il y a une subtilité

Au cours de l'audience générale du pape, le mercredi 29 octobre, deux femmes juives auraient été insultées par un garde suisse en service sur la place Saint-Pierre. L'audience était consacrée au 60e anniversaire de la déclaration du concile Vatican II «Nostra Aetate», promulguée le 28 octobre 1965 par le pape Paul VI. Le texte traite des relations de l'Eglise catholique avec les religions non chrétiennes. Le lieu était rempli de représentants d'autres religions, avec une forte représentation juive, selon Ansa.

Des mesures drastiques

L'une des personnes concernées, Michal Govrin, écrivaine et metteuse en scène israélienne, a raconté, cité par l'agence italienne: «Alors qu'une collègue et moi-même, deux femmes qui ne sont généralement pas reconnues comme juives, passions par une entrée latérale de la place Saint-Pierre dans le cadre d'une délégation internationale de juifs, un membre de la Garde suisse pontificale nous a visiblement sifflé "les juifs", puis a fait le geste de cracher dans notre direction avec un mépris évident».

Si l'épisode est confirmé par l'enquête interne, des mesures drastiques pourraient être envisagées, selon Ansa. Lors de cette même audience, le pape Léon XIV avait déclaré: «L'Eglise ne tolère pas l'antisémitisme et le combat, à cause de l'Evangile lui-même». Cette déclaration avait été saluée par de longs applaudissements. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
1
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
La vie du pape François
1 / 38
La vie du pape François
Le pape François a été le chef de l'Église catholique pendant 12 ans, 1 mois et 8 jours.
source: sda / frustaci
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
3
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
Il trouve pour 700 000 euros d'or en creusant dans son jardin
Un homme est tombé sur un véritable trésor en creusant sa piscine, près de Lyon (F). Son origine reste un mystère.
Des lingots et des pièces en or estimés à quelque 700 000 euros: un habitant de Neuville-sur-Saône, près de Lyon, a découvert un véritable trésor en creusant une piscine dans son jardin, a indiqué mercredi la mairie.
L’article