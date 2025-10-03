ciel couvert
Vatican: la Garde suisse dévoile son uniforme réservé aux cadres

Lieutenant Colonel Loic Marc Rossier, left, and Captain Lorenz Keusch pose for reporters as they present the Swiss Guard Mezza-Gala uniform in the Swiss Guard Barracks at the Vatican, Thursday, Oct. 2 ...
Les 135 membres de la garde pontificale n'auront pas tous le privilège d'endosser le nouvel uniforme.Keystone

La Garde suisse a un nouvel uniforme, mais il y a une subtilité

La plus petite armée du monde a présenté au Vatican sa nouvelle tenue «Mezza-Gala», confectionnée par un atelier suisse. Samedi, elle honorera l'entrée de 27 nouvelles recrues lors d'une cérémonie en présence de Karin-Keller-Sutter.
03.10.2025, 11:0103.10.2025, 11:53
Clément MELKI, Vatican / afp

Ensemble sombre, boutons dorés, épaulettes étoilées: la garde suisse pontificale, connue pour ses tenues chamarrées, a présenté jeudi une mise à jour d'un uniforme de représentation du XIXe siècle, avant la prestation de serment d'une nouvelle promotion.

Composé d'un col droit sang et or et d'une ceinture jaune et blanche, l'uniforme en laine, appelé «Mezza-Gala» et créé à la fin du XIXe siècle, se veut bien plus sobre que la célèbre tenue à rayures bleues, jaunes et rouges, composée de guêtres et d'un pantalon bouffant. Il n'avait plus été porté depuis 1976, date à laquelle il avait été peu à peu abandonné pour des questions d'usage, avant d'être modernisé ces dernières années.

Le nouveau «Mezza-Gala» dévoilé au Vatican.
Le nouveau «Mezza-Gala» dévoilé au Vatican.Image: AP

«La version finale est le fruit de recherches et d'études sur l'uniforme de demi-gala, également appelé uniforme d'antichambre, déjà porté par de nombreux officiers au cours des siècles passés», a expliqué le colonel Christoph Graf, commandant de la Garde suisse, lors d'une présentation à la presse jeudi.

Le pape Léon canonisera un «geek de Dieu»

Cet uniforme, d'une valeur de 2000 euros pièce, a été confectionné par un atelier en Suisse et financé par des fonds privés. Mais les 135 hommes composant l'effectif de la plus petite armée du monde n'auront pas tous le privilège de l'endosser: il sera réservé aux cadres pour des diners de gala et autres évènements hors du Vatican.

Captain Lorenz Keusch poses for reporters during the presentation of the Swiss Guard Mezza-Gala uniform in the Swiss Guard Barracks at the Vatican, Thursday, Oct. 2, 2025. (AP Photo/Alessandra Taranti ...
L'uniforme vaut 2000 euros pièce.Keystone

Prestation de serment avec KKS

Fondée en 1506 par le pape Jules II, la Garde suisse est chargée de la protection du souverain pontife au Vatican comme lors de ses déplacements, avec des sentinelles aux entrées du palais apostolique ou lors des audiences place Saint-Pierre. Elle honorera samedi l'entrée de 27 nouvelles recrues âgées de 19 à 30 ans, pour une moyenne d'âge de 23 ans. Karin Keller-Sutter sera présente à la cérémonie (voir encadré).

Après une formation militaire, ces Suisses, obligatoirement célibataires et catholiques et devant mesurer plus de 1m74 - ont suivi une série de tests psychologiques et d'entretiens afin de pouvoir assurer la sécurité du pape pour au moins 26 mois. La cérémonie très solennelle de prestation de serment se tient habituellement en mai, mais a été reportée cette année en raison de la mort du pape François et du conclave qui a suivi.

Les Suissesses ont un problème de taille pour devenir gardes du pape

«C'est un honneur de se sacrifier pour la défense du Saint-Père (...) En tant que suisse catholique, c'est une chance qu'on a, je pense qu’il faut la saisir», confie Nathan, qui prêtera serment samedi devant quelque 4000 personnes dans la cour Saint Damase du palais apostolique.

Swiss guards wait for the arrival of Switzerland&#039;s President Karin Keller-Sutter on the occasion of a private audience with Pope Leo XIV, at the Vatican, Friday, Oct. 3, 2025. (AP Photo/Gregorio ...
La Garde suisse est chargée du pape au Vatican comme lors de ses déplacements.Keystone

Les noms de famille ne sont pas rendus publics pour des raisons de confidentialité et de sécurité. En service depuis janvier, le jeune hallebardier de 22 ans, originaire du Valais, a connu une année «exceptionnelle», marquée par le Jubilé et l'élection de Léon XIV en mai.

Malgré la «très longue liste de sacrifices» - «on n'est pas chez nous, on n'a pas notre environnement naturel, notre montagne, nos amis, nos parents, etc», il a trouvé dans la garde «une famille, dès le premier jour» avec «un profond esprit de camaraderie».

Transition «facile» avec Léon XIV

Les gardes assurent 6 à 12 heures de service par jour, contre un salaire de 1500 euros, et doivent «sans cesse s'adapter», explique le caporal Eliah Cinotti, même si «le risque zéro n'existe pas». Les gardes sont formés à l'autodéfense, au tir, aux premiers secours et aux tactiques policières, mais l'«outil principal demeure la parole», souligne-t-il.

La transition avec Léon XIV a été «très facile», même si l'équipe de sécurité du pape constate un nombre croissant de peluches jetées en sa direction lors des évènements publics. «Il sait ce qu'on fait et nous fait confiance, car il nous connaissait déjà avant» lorsqu'il était cardinal, a expliqué Eliah Cinotti.

Karin Keller-Sutter au Vatican

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter se rend vendredi à Rome, où elle doit rencontrer le pape Léon XIV et le cardinal secrétaire d'Etat Pietro Parolin au Vatican.

Après l'audience avec souverain pontife, la présidente de la Confédération assistera samedi à la prestation de serment de 27 nouvelles recrues de la Garde suisse pontificale.

En raison du décès du pape François, la cérémonie de prestation de serment, initialement prévue le 6 mai dernier, a été reportée.
infobox image
KKS assistera à la cérémonie d’assermentation des nouvelles recrues.Image: sda
La vie du pape François
La vie du pape François
Le pape François a été le chef de l'Église catholique pendant 12 ans, 1 mois et 8 jours.
