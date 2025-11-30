pluie modérée
DE | FR
burger
International
Venezuela

Washington aurait proposé à Maduro de s’exiler en Russie

Washington aurait proposé à Maduro de s’exiler en Russie

Une offre d’exil faite à Nicolas Maduro, vers la Russie ou un autre pays, a été révélée dimanche par le sénateur américain Markwayne Mullin, sur fond de déploiement militaire massif et de tension croissante entre Caracas et Washington.
30.11.2025, 21:1730.11.2025, 21:17

Les Etats-Unis, qui orchestrent actuellement un déploiement militaire au large du Venezuela, ont proposé au président Nicolas Maduro de «partir pour la Russie» ou dans un autre pays, a affirmé dimanche le sénateur américain Markwayne Mullin.

«Soit dit en passant, nous avons donné à Maduro une opportunité de partir», a assuré le sénateur républicain de l'Oklahoma sur CNN.

«Nous lui avons dit qu'il pouvait partir pour la Russie ou qu'il pouvait aller dans un autre pays»

Ces déclarations interviennent à un moment de très grandes tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela.

Trump envoie le plus grand porte-avions du monde

Le président américain Donald Trump a ordonné un déploiement militaire d'ampleur dans la mer des Caraïbes, et a averti samedi qu'il considérait l'espace aérien du Venezuela comme «entièrement fermé», après avoir envoyé dans la zone le plus grand porte-avions du monde.

Trump va continuer à frapper en Amérique latine

Le milliardaire républicain justifie ces opérations en accusant Caracas d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent le marché des Etats-Unis.

Nicolas Maduro dément ces accusations et accuse Washington d'utiliser un prétexte visant à le renverser, provoquer un changement de régime au Venezuela et à s'emparer des réserves de pétrole du pays. Samedi, son gouvernement a ordonné des manoeuvres militaires le long des côtes vénézuéliennes.

Au pouvoir depuis 2013, le président socialiste est l'héritier politique de Hugo Chavez, figure de la gauche radicale en Amérique latine. Il a été réélu en 2024 à l'issue d'un scrutin contesté, marqué par des troubles et des arrestations.

«Le peuple vénézuélien lui-même s'est également exprimé et a dit qu'il voulait un nouveau dirigeant et restaurer le Venezuela en tant que pays»
Mullin

Ils souhaitent un changement de régime

Samedi, un autre sénateur républicain, Lindsey Graham, a également envisagé ouvertement un changement de régime au Venezuela. Il estime:

«Depuis plus d'une décennie, Maduro contrôle un État narco-terroriste qui empoisonne l'Amérique»

«L'engagement ferme du président Trump à mettre fin à cette folie au Venezuela sauvera d'innombrables vies américaines et donnera aux chers habitants du Venezuela une nouvelle chance dans la vie», a-t-il poursuivi, en envisageant un exil de Maduro.

«J'entends dire que la Turquie et l'Iran sont charmants à cette période de l'année...»

Depuis septembre, les forces américaines ont ciblé plus de 20 navires soupçonnés de narcotrafic dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique Est, faisant au moins 83 morts. Des «exécutions extrajudiciaires», selon l'ONU.

Ces derniers jours, une activité constante d'avions de combat américains a été enregistrée à quelques dizaines de kilomètres des côtes vénézuéliennes, selon des sites de suivi des aéronefs.

Le New York Times a révélé que Trump et Maduro avaient toutefois récemment discuté au téléphone d'une possible rencontre aux États-Unis. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
1
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
4
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'extrême droite allemande refonde son organisation de jeunesse
Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) s'est doté samedi d'une nouvelle organisation de jeunesse lors d'un congrès près de Francfort. Le rassemblement a démarré avec plus de deux heures de retard en raison de manifestations et blocages.
Jean-Pascal Hohm (28 ans), député régional du Brandebourg - bastion de l'AfD dans l'est - a été désigné sans surprise pour diriger l'organisation de jeunesse. Il a récolté 90,4% des voix (si l'on exclut les abstentions).
L’article