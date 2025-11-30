Washington aurait proposé à Maduro de s’exiler en Russie
Les Etats-Unis, qui orchestrent actuellement un déploiement militaire au large du Venezuela, ont proposé au président Nicolas Maduro de «partir pour la Russie» ou dans un autre pays, a affirmé dimanche le sénateur américain Markwayne Mullin.
«Soit dit en passant, nous avons donné à Maduro une opportunité de partir», a assuré le sénateur républicain de l'Oklahoma sur CNN.
Ces déclarations interviennent à un moment de très grandes tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela.
Trump envoie le plus grand porte-avions du monde
Le président américain Donald Trump a ordonné un déploiement militaire d'ampleur dans la mer des Caraïbes, et a averti samedi qu'il considérait l'espace aérien du Venezuela comme «entièrement fermé», après avoir envoyé dans la zone le plus grand porte-avions du monde.
Le milliardaire républicain justifie ces opérations en accusant Caracas d'être derrière le trafic de produits stupéfiants qui inondent le marché des Etats-Unis.
Nicolas Maduro dément ces accusations et accuse Washington d'utiliser un prétexte visant à le renverser, provoquer un changement de régime au Venezuela et à s'emparer des réserves de pétrole du pays. Samedi, son gouvernement a ordonné des manoeuvres militaires le long des côtes vénézuéliennes.
Au pouvoir depuis 2013, le président socialiste est l'héritier politique de Hugo Chavez, figure de la gauche radicale en Amérique latine. Il a été réélu en 2024 à l'issue d'un scrutin contesté, marqué par des troubles et des arrestations.
Ils souhaitent un changement de régime
Samedi, un autre sénateur républicain, Lindsey Graham, a également envisagé ouvertement un changement de régime au Venezuela. Il estime:
«L'engagement ferme du président Trump à mettre fin à cette folie au Venezuela sauvera d'innombrables vies américaines et donnera aux chers habitants du Venezuela une nouvelle chance dans la vie», a-t-il poursuivi, en envisageant un exil de Maduro.
Depuis septembre, les forces américaines ont ciblé plus de 20 navires soupçonnés de narcotrafic dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique Est, faisant au moins 83 morts. Des «exécutions extrajudiciaires», selon l'ONU.
Ces derniers jours, une activité constante d'avions de combat américains a été enregistrée à quelques dizaines de kilomètres des côtes vénézuéliennes, selon des sites de suivi des aéronefs.
Le New York Times a révélé que Trump et Maduro avaient toutefois récemment discuté au téléphone d'une possible rencontre aux États-Unis. (tib/ats)