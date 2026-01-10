ciel couvert
Trump protège les revenus pétroliers vénézuéliens aux USA

Un décret d’urgence signé vendredi aux États‑Unis place sous protection spéciale les revenus pétroliers vénézuéliens détenus sur le sol américain.
10.01.2026, 18:5810.01.2026, 19:02

Donald Trump a signé un décret d'urgence destiné à placer sous protection spéciale les avoirs vénézuéliens, dont les revenus pétroliers, placés sur le territoire américain. Cette mesure vise à empêcher qu'ils soient saisis par des tribunaux ou des créanciers.

Des discussions ont lieu entre le Venezuela et les Etats-Unis

En signant vendredi ce texte, le président américain vise à «promouvoir les objectifs de la politique étrangère des Etats-Unis», a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d'information accompagnant le décret. (tib/ats)

Développement à suivre...

