Trump protège les revenus pétroliers vénézuéliens aux USA

Un décret d’urgence signé vendredi aux États‑Unis place sous protection spéciale les revenus pétroliers vénézuéliens détenus sur le sol américain.

Donald Trump a signé un décret d'urgence destiné à placer sous protection spéciale les avoirs vénézuéliens, dont les revenus pétroliers, placés sur le territoire américain. Cette mesure vise à empêcher qu'ils soient saisis par des tribunaux ou des créanciers.

En signant vendredi ce texte, le président américain vise à «promouvoir les objectifs de la politique étrangère des Etats-Unis», a déclaré la Maison Blanche dans une fiche d'information accompagnant le décret. (tib/ats)

